Cosimo, padre Andrea Zelletta/ Gli auguri del figlio: “Stai sempre croccante!”

Questa notte Andrea Zelletta ha fatto gli auguri di buon compleanno al padre Cosimo. L’ex tronista si è avvicinato alle telecamere della cucina per mandare un messaggio al padre: “Papà io ti volevo fare tanti, tanti, tanti auguri per il tuo compleanno, stai un fiore”, ha detto mandando un bacio. E ha aggiunto: “Stai sempre croccante! Io arrivo presto”. Samantha De Grenet, Rosalinda Cananvò e Pierpaolo Pretelli, ancora svegli, si sono avvicinati a Zelletta: “Auguri Mimmo!”, hanno detto in coro. Poco dopo è arrivata anche Stefania Orando che, prendendo il microfono di Andrea, ha esclamato: “Mimmo perdona la mia mise ma… senza trucco e senza inganno tanti auguri con grande affetto! Hai fatto un figlio croccantissimo!“.

Nel corso della sua permanenza dentro la casa di Cinecittà, l’ex tronista ha parlato spesso della sua famiglia a cui è molto legato, senza nascondere di avere un rapporto complicato con il padre. Andrea aveva confessato di non avere troppo spesso sentito il bene di suo padre perché non gliel’ha mai detto. Ovviamente il Grande Fratello ha dato a Cosimo Zelletta la possibilità di recuperare: “Non è che io sono glaciale. È che sono cresciuto così. Ho sbagliato, ho dato per scontato tante cose perché amare è bello. È il momento di recuperare. C’è tempo, no?”, ha detto lo scorso 5 febbraio durante la puntata.

Cosimo, padre di Andrea Zelletta, ha conquistato il web

Cosimo Zelletta, che ha seguito passo per passo l’avventura del figlio Andrea, lo ha visto aprirsi ai compagni di avventura e farsi volere bene: “Da comodino sei diventato un armadio a sei ante. Aprendo questo armadio, è uscito Andrea, quello che conosciamo. Sincerità, coerenza, disponibilità. Sei un ragazzo da sposare subito”. Andrea Zelletta ha ringraziato suo padre per la visita, sapendo che per lui è stato un gesto non facile: “Il fatto che tu sei venuto qui, mi ha fatto capire meglio tutto. Oggi mi hai regalato una parte del tuo passato”. Sui social in tanti hanno apprezzato l’atteggiamento di papà Cosimo: “Il padre di Zelletta ha fatto le condoglianze a Dayane nonostante abbia s*uttanato il figlio in diretta con la storia delle corna di Natalia. Il padre di Rosalinda in un video non solo ha s*uttanato l’amicizia con Dayane manco le condoglianze ha fatto dopo 5 mesi”, ha scritto un utente facendo un confronto con il padre dell’attrice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA