Cosimo Dadorante torna a Uomini e Donne? L’ex corteggiatore di Tina Cipollari potrebbe fare ritorno nello studio di Maria De Filippi dopo il grande successo ottenuto nell’ultima edizione del programma di Canale 5. Nelle ultime ore non si parla d’altro che della sua possibile presenza all’interno del Trono Over, dato che forse, è stato proprio lui ad animare la stagione del programma che ha visto per la prima volta il trono dell’opinionista.

Sebbene tra di loro non sia scoppiata una vera storia d’amore, è nata di certo una fortissima simpatia e una grande amicizia destinata forse a durare nel corso del tempo. Certo, Cosimo ha riempito la Cipollari di tanti regali e anche piuttosto costosi! Insieme hanno girato l’Europa a partire da Madrid fino ad arrivare a Parigi, dove il corteggiatore le ha fatto fare un tour per i negozi più prestigiosi in assoluto comprandole borse, gioielli, salumi pregiati e tanto altro. Certo è, che a un certo punto ha voluto metterla alla prova anche nella dura vita della campagna, prova che secondo Cosimo, Tina Cipollari avrebbe superato solo in parte.

Cosimo torna a Uomini e Donne? Fan in delirio, ma come reagirebbe Tina?

Una volta conclusasi la stagione di Uomini e Donne, l’opinionista ha dichiarato di volerlo risentire e rivedere anche dopo il dating show e da quel momento i fan del programma di Maria De Filippi non fanno altro che chiedersi come sia finita tra i due e se oggi hanno proseguito la loro conoscenza. Non solo, pare che il pubblico si sia davvero affezionato a Cosimo Dadorante tanto che girano commenti che lo vorrebbero rivedere come presenza fissa su Canale 5.

Nelle ultime ore si sta parlando del suo ritorno al Trono Over, dove potrebbe mettersi in gioco come tutti gli altri uomini per trovare una compagna per la vita. Come reagirebbe Tina Cipollari a quel punto? Questo rimane ancora un mistero, ma quello che sappiamo è che Cosimo Dadorante è intervenuto su Instagram spiegando che qualora gli venisse posto l’invito lui non esiterebbe ad accettare. Siamo sicuri che il pubblico di uomini e donne così come gli opinionisti e la stessa Maria sarebbero estremamente contenti di averlo sempre di fronte, e non solo per i continui regali che ha fatto anche alla redazione, ma per la sua estrema simpatia e per la leggerezza con la quale prende la vita dando l’esempio a tutti quanti. Voi cosa ne pensate?

