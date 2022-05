Cosmary, dedica ad Alex dopo Amici 21/ “Non vedo l’ora di darti l’amore che meriti”

Cosmary, pensiero speciali ad Alex per la finale di Amici 21

L’ex ballerina di Amici 21, Cosmary Fasanelli, è intervenuta nelle passate ore attraverso il suo profilo Instagram per commentare l’emozionante finale del talent show di Maria De Filippi. Una serata importante, quella andata in onda ieri su Canale 5, che ha visto le ultime sfide dell’edizione ed il trionfo di Luigi Strangis. “Stasera si conclude un percorso magico, di studio e di vita a cui ho avuto l’onore di farne parte e non ne sarò mai grata abbastanza”, ha esordito Cosmary. Il suo “pensiero speciale” però è andato subito ad Alex, al secolo Alessandro Rina, il cantante eliminato nel corso della finale e con il quale la ballerina aveva instaurato una storia d’amore proprio nel corso del talent show.

Amici 21 finale, sfide e pagelle/ Luigi vince con il talento poliedrico

Parlando proprio di Alex, Cosmary ha ribadito: “sei stato parte fondamentale del mio percorso”. La giovane ex allieva ha quindi pubblicato due scatti che li vede insieme, abbracciati ed innamorati, ed ha commentato: “Questa è stata l’ultima volta che ti ho visto e ti ho abbracciato e mi sembra passata una vita ma finalmente ci siamo, finalmente potrò abbracciarti di nuovo, forte così”.

AMICI 21 PAGELLE E VINCITORE LUIGI STRANGIS/ Michele mai fuori posto, Alex avvolgente

Cosmary ed Alex: la dedica d’amore della ballerina

Il messaggio scritto da Cosmary Fasanelli su Instagram arriva a poche ore dalla finale di Amici 21, quando ancora la ballerina faceva il tifo per il cantante Alex, uscito poi proprio dopo la sfida contro Luigi Strangis che si è classificato primo vincendo il talent. “Non vedo l’ora di vederti brillare ancora su quel palco, perché fino ad oggi non hai fatto altro che stupirmi con ogni tua esibizione”, ha scritto la ballerina. Poi la dedica più bella: “Ma ancor di più non vedo l’ora di averti di fronte e darti tutto l’amore che meriti”. Quindi ha sperato che il suo tifo potesse unirsi a quelli di tutti coloro che hanno supportato i due giovani anche come coppia prima di chiosare: “A prescindere, per me, tu hai già vinto”.

Ermal Meta, proposta ad Alex durante finale Amici 2022/ "Aprirà i miei concerti"

Cosmary ha deciso di concludere il post dedicato ad Alex con parte del testo dell’inedito del cantante, “Non siamo soli”: “Siamo vibrazioni costanti Che non vogliono fermarsi Ma stare assieme per sempre Quando si trovano davanti”. Le parole della ballerina sono state accolte da un tripudio di cuori anche da parte del ballerino ed ex concorrente della passata edizione, Tommaso Stanzani e dal maestro Raimondo Todaro, mentre i loro fan hanno sperato di poterli rivedere presto nuovamente insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cosmary Fasanelli (@cosmaryfasanelli)













© RIPRODUZIONE RISERVATA