Cosmary e Alex, nuova coppia ad Amici 21?/ I due sempre più vicini ma lui tentenna…

Cosa sta accadendo tra Alex e Cosmary ad Amici 2021? I fan del talent di Canale 5 sono abituati a vedere il cantante allievo di Lorella Cuccarini sempre serio, malinconico, silenzioso e piuttosto timido; eppure il ‘bello e dannato’ di Amici 21 è cambiato da quando nella scuola ha fatto il suo ingresso la bella ballerina. Cosmary è entrata al posto di Virginia, allieva della Celentano sconfitta in una sfida giudicata da Garrison.

Si è integrata subito nel gruppo e da subito si è avvicinata ad Alex. Se lui è apparso intrigato dalla ballerina, lei è sembrata proprio interessata a lui. Le immagini che lo confermano, d’altronde, non mancano: Cosmary non perde occasione per chiedere la compagnia di Alex per studiare, fumare o altre attività quotidiane.

Alex, d’altronde, non sembra disdegnare le attenzioni di Cosmary. Pur rimanendo sempre distaccato, il cantante di Amici 21 la segue nelle sue attività e resta lì, seppur immobile, quando lei cerca di abbracciarlo o intenerirlo. L’avvicinamento tra i due è ormai palese, tanto che nel corso del nuovo speciale di Amici, Maria De Filippi mostrerà al pubblico un video dedicato a quella che pare essere la prossima coppia di questa edizione. Va però detto che Alex è entrato nella scuola fidanzato e non è chiaro se al momento lo sia ancora oppure no. Saranno i prossimi capitoli di questa storia a svelarlo, sempre che Alessandra Celentano non mandi via a breve Cosmary, non essendo il suo ‘prototipo’ di ballerina ideale.

