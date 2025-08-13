Cosmary Fasanelli: “Mai tradito Alex Wyse con Nunzio”, ma nuove indiscrezioni e silenzi social accendono i dubbi tra i fan.

Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano sono stati al centro del gossip tutta l’estate. Conosciutisi ad Amici di Maria De Filippi nella ventiduesima edizione, i due si sono lasciati appena finito il talent generando caos tra i fan che credevano nella loro storia d’amore. Poi il colpo di scena, i due hanno deciso di riprovarci e in base a quanto fanno vedere sui social, sono felicissimi insieme. Nunzio ha fatto di nuovo parlare di sè dopo L’Isola dei Famosi, anche se si è ritirato presto insieme a Spadino.

E successivamente, Cosmary Fasanelli e Stancampiano sono stati visti al compleanno di Teresanna Pugliese che aveva organizzato una festa dopo l’Isola dei Famosi invitando molti dei ‘colleghi’. Beccati insieme, ecco che è partito il gossip sui due e sulla pace dopo una serie di litigi che hanno caratterizzato tutte le pagine di gossip nel 2023.

Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano si erano conosciuti durante la partecipazione ad Amici, ma lei aveva iniziato ad uscire con Alex Wyse generando non poche polemiche online. Ad un certo punto molti l’hanno accusata di aver tradito il ballerino ma Fabrizio Corona aveva chiarito alcune dinamiche: “Lui stava con Cosmary, i due si sono conosciuti all’interno del programma Amici di Maria De Filippi. Cosmary era fidanzata con Alex, un cantante molto stimato”, aveva detto Corona, “Poi Cosmary ha conosciuto lui fuori dal programma, mentre Alex era ancora dentro al gioco. Voi due iniziate la vostra relazione a inizio maggio e lei lo lascia il 5 luglio…”.

Insomma, Alex Wyse ha svelato che lei aveva tradito lui, e al podcast Beralive Cosmary Fasanelli aveva confessato di essere stata insultata da chi credeva avesse fatto le corna al collega. Due versioni completamente differenti che però non hanno fatto altro che peggiorare la situazione sui social rendendo i fan ancor più furiosi per la vicenda. In effetti si sa che i seguaci di Amici, un po’ come accade per il Grande Fratello, si trovano spesso a creare fazioni che a volte scadono nell’esagerazione.