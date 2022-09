Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca, chi sono le nuove veline Striscia la notizia?/ Una ex Amici…

Striscia la notizia 2022, Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca sono le nuove veline in sostituzione di Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani

Manca sempre meno al debutto su Canale 5 della nuova stagione tv di Striscia la notizia, in partenza il prossimo 27 settembre e in prima serata su Canale 5, per la 35esima edizione del talk info-satirico di Antonio Ricci. Tra le novità della nuova stagione della celebre trasmissione Mediaset é annunciato il passaggio del testimone delle troniste uscenti Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani, entrambe ex protagoniste di Amici di Maria De Filippi, che abdicheranno in favore alle nuove veline, la mora e la bionda Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca.

Il comune denominatore delle new veline? Entrambe le due ragazze sono originarie del Sud Italia nonché appassionate da sempre al mondo della danza, e Cosmary proprio come le ultime veline uscenti ha preso parte ad un’edizione di Amici di Maria De Filippi, ovvero quella ultimatasi pochi mesi fa con la vittoria finale di Luigi Strangis, Amici 21. Ma chi sono nel dettaglio Cosmary e Anastasia?

La vita e le opere artistiche di Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca

Cosmary Fasanelli, la faccia brunette della medaglia di Striscia la notizia ha 22 anni, é pugliese di Brindisi ed é cresciuta a ritmi di uno stile di vita attivo, praticando vari sport. Avvia gli studi della danza all’età di soli 3 anni e mezzo e a 17 anni debutta a Tú sì que vales. Si trasferisce a Milano e prende parte nel ruolo di ballerina a diversi format TV e poi giunge per lei il momento della partecipazione ad Amici 21, talent che l’ha vista diventare una protetta della tenuta maestra di danza classica Alessandra Celentano, da rappresentante della categoria danza moderna, una esperienza TV che l’ha formata non solo come artista ma anche come donna, data la lovestory nata con il cantante Alex Wyse tra i banchi della celebre scuola, poi conclusasi a talent ultimato.

Cosmary – che porta il nome della nonna – si dichiara solare, umile al limite dell’insicurezza, perfezionista e romantica. Anastasia Ronca, la faccia blonde della medaglia di Striscia la notizia 2022, ha come la collega mora 22 anni, ed é originaria di Somma Vesuviana (Napoli), pratica da sempre ginnastica artistica, una passione che dichiara di aver ereditato dalla madre, che ha contribuito non solo nella sua crescita personale ma anche in quella artistica, adoperandosi per la figlia in lezioni di ginnastica artistica nel ruolo di coach. La new velina ha frequentato l’istituto di arte e moda e da giovanissima ha maturato diverse esperienze lavorative, in qualità di modella e fotomodella. Nel 2019 ha preso parte al cast del format comico Colorado come Miss Colorado, nel 2021 ha partecipato a Temptation Island. Si definisce silenziosa e determinata e tra i pensieri custoditi nel cassetto sogna di fare l’attrice o in alternativa di lavorare nel campo della moda.











