Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano: tensioni dopo il ritorno di fiamma? Cos'è successo

Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano sono tornati ufficialmente insieme? È questo il rumor che, da diverse settimane, sta facendo discutere i fan dei due ex allievi di Amici 21. Dopo la fine dell’esperienza di Nunzio all’Isola dei Famosi, infatti, c’è chi li ha avvistati più volte insieme, alimentando le voci su un possibile ritorno di fiamma. Ricordiamo che, circa due anni fa, la ballerina aveva annunciato la rottura con il giovane siciliano, una separazione che Nunzio non aveva preso affatto bene. All’epoca, infatti, aveva lanciato diverse frecciatine sui social, dando il via a una serie di polemiche sul web.

Ebbene, a distanza di due anni dalla rottura, Cosmary e Nunzio sembrano essersi riavvicinati. A confermare la presunta riconciliazione è stata Deianira Marzano, che ha condiviso una segnalazione ricevuta da un utente, dove i due sarebbero stati avvistati insieme in Sicilia, affermando che sarebbero tornati ufficialmente insieme. Al momento, i diretti interessati non hanno ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla vicenda. Tuttavia, nelle ultime ore, sono stati nuovamente immortalati insieme in una situazione che ha ulteriormente alimentato i sospetti.

Cosmary Fasanelli e Nunzio beccati di nuovo insieme: dettagli

Di recente, Cosmary Fasanelli e Nunzio sono stati fotografati insieme durante il concerto di Geolier all’Ippodromo di Agnano. Lo scatto, inviato da un utente a Deianira Marzano, ha rapidamente fatto il giro del web e alimentato polemiche e nuove speculazioni. Il motivo? Nella foto, i due ex allievi appaiono molto vicini e sembrano coinvolti in una discussione accesa. Tuttavia, va precisato che l’immagine è piuttosto sfocata, quindi non è chiaro se tra loro ci fosse realmente un diverbio o semplicemente un confronto. A questo punto, non resta che attendere per capire cosa succederà tra di loro.

