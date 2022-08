Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano stanno insieme?/ Parla l’ex allieva di Amici

Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano hanno una storia? I chiarimenti della ballerina e la reazione di Alex Rina

Dopo la fine della relazione con Alex Rina, Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano potrebbero avere una relazione in corso. La ballerina è apparsa molto spesso in compagnia del suo collega di Amici, durante una vacanza a Taormina che ha acceso il gossip. Il web si è scatenato ipotizzando che tra i due ex allievi del talent show, potesse esserci un flirt.

Molte sono state le foto scattate che girano sul web dei due ballerini e ad intervenire sulla faccenda è stata proprio Cosmary che sui social ha dichiarato: “Mi dispiace che a volte si parla senza conoscere la realtà dei fatti dal principio, io sono sempre stata la persona che avete conosciuto, sono trasparente e forse questo è sia un mio pregio che un mio difetto perché a volte vorrei riuscire ad essere come gli altri, un po’ più furba a far vedere le cose com’è conveniente per la persona ma non è da me. Spero che chi mi segua lo faccia per il percorso artistico e per la persona che sono che va oltre le questioni private sentimentali di cui non conoscete gli avvenimenti, comunque vada vi voglio bene sempre! E pensando alle cose per me più importanti ci saranno tante novità lavorative!”. Di fatto le sue dichiarazioni non smentiscono la relazione e non al confermano.

La reazione di Alex Rina al gossip sul presunto flirt tra Cosmary Fasanelli e Nunzio

Dopo che le foto di Cosmary Fasanelli e Nunzio sono cominciate a circolare insieme al gossip di un loro presunto flirt, a stupire è la reazione di Alex Rina che ha smesso di seguire sui social entrambi.

Tra lui e la ballerina le cose non sono andate, annunciando sui social la loro rottura. Probabilmente dopo la scuola di Amici, gli impegni lavorativi e la distanza hanno favorito i problemi di coppia che, man mano, sono diventati insormontabili. Ora l’ex allievo del talent show sembra essersi davvero infuriato per la presunta storia d’amore tra i due ballerini.

