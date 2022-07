Cosmary Fasanelli, ex fidanzata Alex/ “A volte non tutto va come ti aspetti”

Cosmary Fasanelli e Alex: perchè è finita?

Cosmary Fasanelli è l’ex fidanzata di Alex. L’amore nato sui banchi di scuola di Amici di Maria De Filippi non ha retto una volta usciti dalla scuola. L’annuncio a sorpresa è arrivato dalla ballerina che sui social ha voluto condividere la notizia con i fan: “la mia relazione con Alex è terminata – ha scritto sui social -. A volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male”. Non solo, la ballerina ha aggiunto: “non amo parlare della mia vita privata sui social, ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a farlo. Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora e voglio concentrarmi su quello”.

Amici 21, Alex apre il live di Ermal Meta/ Che succede dopo la rottura con Cosmary?

Anche Alessandro Rina dalle pagine di CasaChi ha parlato della ex ragazza dicendo: “sono cose da non dire in questo momento, è un momento un po’ particolare”.

Cosmary Fasanelli e Alex si sono lasciati: “vi prego di rispettare questo momento”

Cosmary Fasanelli parlando sempre della fine della storia d’amore con Alex ha chiesto a tutti rispetto in un momento sicuramente non facile. ” Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora e voglio concentrarmi su quello” – le parole dell’ex allieva di Alessandra Celentano. Nessun commento, invece, da parte del cantante finalista di Amici che nel salotto di Verissimo aveva accennato ad una crisi senza però entrare nei dettagli. “Va bene. Quando ha lasciato Amici è stato un colpo, è una conoscenza che stavamo facendo e interromperla appena nata è stato davvero un colpo forte. Però lei è la prima persona che ho visto quando è finita la finale e sicuramente troverò sempre il tempo per lei tra le cose che faccio” – le parole di Alex che oggi è tornato single.

Amici 21, si riaccende lo scontro tra Luigi e Alex/ Che succede nella Top album?

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA