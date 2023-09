Cosmary Fasanelli ha tradito Alex Wyse con Nunzio Stancampiano? / La reazione dell’ex Amici all’accusa

Amici 21, Cosmary Fasanelli ha tradito Nunzio Stancampiano? La verità sul caso Alex Wyse

Cosmary Fasanelli ha voce in capitolo sul triangolo amoroso di Amici 21, che forma insieme a Nunzio Stancampiano e Alex Wyse. Da una parte il ballerino Nunzio, a fronte della recente rottura con la ballerina, ha non troppo velatamente accusato Cosmary di aver tradito Alex quando lei e il cantante conosciuto al talent show di ballo e canto, Amici 21, formavano ancora una coppia. Una segnalazione durissima, che pesa come un macigno sulla ballerina, dal momento che é ora virale sui social il video in cui Nunzio é in compagnia di Fabrizio Corona. É al re dei paparazzi che il ballerino rilascia la sua accusa non velata, dandole dell’infedele ai danni di Alex Wyse, in una confidenza concessa per l’appunto a Fabrizio Corona.

“Lui è qui per raccontare quello che è accaduto” – esordisce nel podcast rivelatorio Fabrizio Corona, introducendo la verità di Nunzio Stancampiano –. “Oggi lui ci ha dato una notizia particolare. Lui stava con Cosmary, i due si sono conosciuti all’interno del programma Amici di Maria De Filippi. Lei era fidanzata con Alex, un cantante molto stimato. Poi Cosmary ha conosciuto lui fuori dal programma, mentre Alex era ancora dentro il gioco. Voi due iniziate la vostra relazione a inizio maggio e lei lo lascia il 5 luglio”. E il re dei paparazzi, quindi, punge: “Quindi possiamo dire che Alex è stato un cornuto per dei mesi?”.

La reaction della ballerina in replica all’accusa

A risposta affermativa del ballerino ed ex Amici 21, Nunzio, Corona rincara la dose ai danni di Alex Wyse, che avrebbe così subito un tradimento: “Possiamo dirlo che ha avuto le corna? Bene, Alex benvenuto nel mondo dei cornuti“.

E, intanto, non si fa attendere molto la pronta reaction di Cosmary Fasanelli. La ballerina ex concorrente ad Amici 21 batte ora un like sibillino in favore di un commento aggregante, via social, riportato da un utente su X (ex Twitter): “Nunzio si sta inventando la qualunque pur di infangare Cosmary. Io sono schifata da lui, ve lo giuro. Mi fa proprio pena”.

Ma il misterioso caso del triangolo di Amici 21 potrebbe proseguire ancora per molto, con ulteriori versioni sui fatti dei tre protagonisti..

Nunzio era l’amante di Cosmary inizialmente mentre lei stava ancora con Alex 😭 pic.twitter.com/oQgKe81UFT — AMICI NEWS (@amicii_news) September 17, 2023













