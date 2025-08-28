L'ex protagonista di Amici, Cosmary Fasanelli, ha parlato della sua esperienza nella scuola e dell'odio ricevuto dopo la fine della relazione con Alex.

Cosmary Fasanelli, ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia, è stata anche un’allieva di Amici di Maria De Filippi, talent show che le ha permesso di spiccare il volo con la danza. La partecipazione ad Amici e, di conseguenza, la popolarità ottenuta, tuttavia, ha portato a Cosmary anche un numero non indifferente di haters. La ballerina che, oggi, è nuovamente fidanzata con il collega Nunzio Stancampiano con cui c’è stato un ritorno di fiamma dopo un periodo di pausa, intervistata da BerAlive Podcast, ha parlato dell’avventura vissuta ad Amici e dell’odio ricevuto in quel periodo a causa della fine della relazione con il cantante Alex e l’inizio della storia con Nunzio.

Diego Lazzari, l'ex Amici 24 in crisi: "Bloccato da mesi, problemi più grandi di me"/ "Mi farò sentire..."

“C’è stato un momento in cui ho ricevuto tanto odio, che poi dicevo ma vi ho rubato il fidanzato a voi? È stato quando è terminata una mia relazione ne ho iniziata un’altra, non ho specificato nel momento in cui ci siamo lasciati cosa è successo, perché, quando quindi nel momento in cui sono venute fuori foto con un altro ragazzo… neanche te le dico le parole che mi dicevano, si parlava di corna e quant’altro e non era così, c’erano tante altre situazioni dietro, ma anche lì… pure che io ti dico che non l’ho tradito, tu continuerai a pensare che sono una poco di buono” – ha spiegato la ballerina che ha poi aggiunto – “Mi avesse invitato la Toffanin probabilmente l’avrei detta la verità, ma mettermi a fare una storia contro persone che non mi conoscono, penso ma ne vale la pena? Io ci stavo male veramente, pubblicavo qualche storia ma non mi mostravo mai”.

Amici 24, quanto hanno venduto i cantanti?/ Sorpresa Luk3, dove si piazzano TrigNO e Antonia: tutti i dati

Cosmary Fasanelli e l’avventura ad Amici

Nel corso dell’intervista rilasciata a BerAlive Podcast, Cosmary Fasanelli ha anche parlato di Virginia Vorraro, che ha dovuto lasciare la scuola dopo aver perso la sfida contro di lei e che le ha lanciato una serie di frecciatina. Cosmary svela così di non aver mai lanciato frecciatine a John Erik con cui ha perso la sfida ma di averne ricevute diverse proprio da Virginia.

“Ad Amici ci sono le sfide, io sono uscita contro John Erik e mica me la potevo prendere con lui poverino, cosa c’entra? Meritava più di me in quel caso. Ho ricevuto tantissime interviste e commenti contro dalla ragazza che è uscita contro di me e di cui non voglio fare neanche il nome. Dicevo, ma lo capisce che non ho scelto io di entrare? Ha scelto un giudice chi fare entrare e chi fare uscire. Se io e te andiamo a scuola e io prendo 9 e tu 10 non me la posso prendere con te, al massimo ti prendo come esempio, vado dal professore e gli dico cosa hai fatto in più di me per farlo anche io”, ha concluso.

Antonia, chi è: ad Amici 24 fino al serale/ "Non riuscivo più a cantare, mi sentivo bloccata"