Finalmente Cosmary Fasanelli, ex talento di Amici, ha voluto rompere il silenzio e spiegare ai fan come sono andate davvero alcune cose del suo passato. In particolare, la ragazza era stata accusata dal web di essere una persona troppo “facile”, per essere delicati nell’utilizzo della terminologia. Non solo, l’ex fidanzato Nunzio Stancampiano (oggi concorrente all’Isola dei Famosi 2025) aveva rivelato un dettaglio decisamente scioccante, dicendo ai fan che Cosmary Fasanelli aveva tradito Alex Wyse con lui.

Intrighi, ‘corna’ e triangoli. Ma è tutto vero? La ballerina divenuta famosa per aver fatto parte del talent di Maria De Filippi ha deciso di difendere la sua posizione dopo che in un TikTok di Aka7even era stato detto dai fan di essere ‘una che se la fa con tutti’. “Ho paura che mi bannino il video, non posso usare i termini che usate voi, comunque ‘poco di buono’, ‘gatta morta“, ha spiegato Cosmary Fasanelli, dicendo di essere affranta per il fatto di essere criticata qualsiasi cosa faccia. “Bugie su bugie inventate di sana pianta da persone che neanche ci conoscevano in generale“, dice riferendosi a quello che le è successo in passato.

Cosmary Fasanelli, la difesa della ballerina sulle corna: “Sono tutte str*…“

Cosmary Fasanelli tiene anche a precisare di non aver mai voluto dire niente, di essere stata sempre zitta anche quando i fan la incolpavano di aver messo le corna ai suoi ex fidanzati. “Tutte str****te“, le ha definite la ballerina, dicendo di non essere libera di mettere un video insieme ad un suo amico che ormai commenterebbero in massa dicendo che si tratta dell’ennesimo nuovo compagno. “Dopo la mia ultima relazione io sono dimagrita un sacco, non ho più avuto relazioni proprio con gli uomini“, dice, e non si capacita della tanta cattiveria femminile. Nonostante le critiche pesanti, oggi Cosmary Fasanelli si dice fiera di sè stessa, ma invita tutti a curare la propria invidia dato che ormai sta diventando piuttosto pesante. Ecco di seguito il video in cui l’ex ballerina di Amici chiarisce la sua posizione.

