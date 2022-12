Cosmary Fasanelli, perchè non è a Striscia la notizia?/ Arriva Marcia Thereza Barros

Amici 2022 di Maria De Filippi, Cosmary Fasanelli sostituita a Striscia la notizia: il motivo

Da diverse ore desta curiosità generale l’assenza a Striscia la notizia di Cosmary Fasanelli. La velina mora di Striscia la notizia, che ha riscosso successo prendendo parte ad Amici 21 di Maria De Filippi come concorrente ballerina, é ora al centro dell’attenzione mediatica per essere risultata assente alla puntata del 1° dicembre del tg satirico di Antonio Ricci. Ma non solo. Perché di queste ore é anticipazione di TV blog che la ballerina mora e velina di ruolo non prende parte neanche alla puntata del 2 dicembre 2022 di Striscia la notizia. E il motivo é presto detto. A quanto pare la ballerina ed ex concorrente di Amici 21, non rischia il posto di velina mora al fianco di Anastasia Ronca, velina bionda in carica. Bensì, risulta assente al posto di velina mora in carica per via di un’influenza stagionale. Ma cosa accade quindi con il malessere di Cosmary Fasanelli, al tg satirico di Canale 5?

Al posto di Cosmary Fasanelli, al nuovo appuntamento TV di questo venerdì, figura la sostituta Marcia Thereza Araujo Barros, la quale affianca il Gabibbo in Paperissima Sprint e prende solo temporaneamente il posto di Cosmary Fasanelli.

O almeno questo ci é al momento dato sapere, anche secondo quanto ripreso dal portale web di informazione, TvBlog. La ballerina Cosmary Fasanelli e il suo fedele fandom, quindi, non devono tenere per il posto che la mora ballerina occupa nel ruolo di velina a Striscia la notizia, almeno non il momento. Nel frattempo, sembra proseguire a gonfie vele la lovestory che Cosmary Fasanelli ha ufficializzato di recente con Nunzio Stancampiano, che per le malelingue del web potrebbe rivelarsi un tradimento della ballerina ai danni dell’ultimo ex conosciuto – come il latinista , ad Amici 21 – e divenuto tra i banchi del talent il suo fidanzato, Alex Wyse. Al momento, tuttavia, il cantante Alex si riserva della facoltà di non rompere il silenzio sulla rottura con la velina mora di Striscia la notizia.

