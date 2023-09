Cosmetica, Italia è leader in Europa: produce 67% del make-up/ Più della metà delle aziende in Lombardia

L’Italia è leader nel settore della cosmetica. Il 67% del di make-up consumato in Europa e il 55% nel mondo, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, è prodotto da imprese del nostro Paese. In particolare, in Lombardia, dove si concentrano oltre la metà delle aziende di questo genere. L’intera filiera, in totale, porta avanti un giro d’affari dal valore di 36 miliardi di euro con 300 mila addetti ai lavori.

Giorgia Meloni/ Video: “Patto inflazione segnale di unità, se funziona sarà prolungato”

A riconoscere l’importanza di questo settore è stata anche la Premier Giorgia Meloni, intervenuta alla Milano Beauty Week. “Il convegno è bellezza, benessere, cultura e arte. Concetti che renderanno ancora una volta il capoluogo lombardo il palcoscenico privilegiato di uno dei settori trainanti del nostro made in Italy: la cosmetica”, ha affermato. “I numeri non sono frutto del caso ma di talento, passione e creatività. Tutte caratteristiche che ci rendono unici nel mondo e che sono la cifra distintiva del nostro saper fare”.

SCENARIO MES/ "Ecco come l'Italia può cambiare la trattativa a suo favore"

Cosmetica, Italia è leader in Europa: produce 67% del make-up, i dati

I dati sul settore della cosmetica in Italia presentati da Cosmetica Italia e Assolombarda alla Milano Beauty Week sono sorprendenti e al tempo stesso entusiasmanti, tanto che il Governo è adesso ancora più intenzionato a sostenerlo nelle sfide di innovazione, internazionalizzazione, digitalizzazione e sostenibilità. Così come ormai da tempo fanno anche le istituzioni locali. “La cosmetica rappresenta un settore dinamico e innovativo, motore di crescita, ricerca, benessere, che è fondamentale celebrare e far conoscere anche nei mercati internazionali”, ha dichiarato Alessandro Spada, presidente di Assolombarda.

CAOS MIGRANTI/ "Linea dura ai confini e collaborazione in Europa, ecco il patto che Parigi offre all'Italia"

I numeri, in tal senso, parlano chiaro. Nel corso del 2022 le imprese lombarde del settore cosmetico hanno esportato all’estero prodotti per 4,4 miliardi di euro, il 75,7% del totale nazionale. Ma non solo. “La cosmetica è anche catalizzatrice di innovazione e sviluppo tecnologico. Attraverso l’applicazione di nuove scoperte scientifiche, la collaborazione con gli istituti di ricerca di altissimo livello, l’uso di tecnologie avanzate sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare, le aziende cosmetiche del territorio scalano sempre di più l’avanguardia del settore”, ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA