Cosparge il pene di cocaina: amante muore/ Primario condannato per stupro e lesioni

Decisamente curiosa la vicenda con protagonista un chirurgo tedesco condannato nel 2019 per omicidio colposo: aveva infatti ucciso la sua amante dopo che questa le aveva praticato ses*o orale con il pene che era stato cosparso di cocaina. Il protagonista di questa assurda vicenda si chiama Andreas Niederbichler, mentre la vittima era Yvonne M., ed ora lo stesso medico è stato condannato a pagare un risarcimento di 30.000 euro al marito della donna, rimasto vedovo, e al figlio della stessa. Il chirurgo era stato condannato in quanto aveva ingannato l’amante, che non sapeva di assumere cocaina mentre praticava ses*o orale.

Un medico, che durante il processo, e con il materiale inedito che emergeva, che era stato addirittura paragonato a Christian Grey, il protagonista immaginario del bestseller “Cinquanta sfumature”, da cui sono stati tratti anche dei film che hanno ottenuto un discreto successo al botteghino. Il condannato, oggi 45enne, pare praticasse questi rapporti particolari anche con altre donne, e avrebbe fatto assumere cocaina ad altre tre partner di modo che le stesse potessero meglio soddisfare le sue esigenze erotiche.

PENE COSPARSO DI COCAINA, PRIMARIO CONDANNATO: “ERA COME CHRISTIAN GREY”

Yvonne M., la donna poi deceduta, era una parrucchiera di 38 anni nonché un’ex paziente dello stesso Andreas Niederbichler, e i due avevano una relazione di lunga data e di conseguenza la vittima si fidava completamente del suo partner, anche forse per via del suo ruolo, essendo lo stesso un chirurgo. “Yvonne voleva lasciare suo marito per Niederbichler – ha raccontato un’amica della donna, come riferito dal tabloid inglese Sun – per lei era come Christian Grey di Cinquanta sfumature di grigio”. Peccato però che quel gesto estremo abbia lasciato senza respira la 38enne, che in seguito è collassata; l’autopsia ha poi confermato che la stessa fosse morta per overdose. Andreas Niederbichler è stato condannato a nove anni di carcere per i reati di stupro e lesioni personali aggravate. Il dottore, ex primario della clinica Ameos di chirurgia plastica estetica e della mano, ha sempre negato.

