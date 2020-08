Costa Azzurra, vasto incendio: 2.700 persone evacuate/ 1000 ettari di terreno a fuoco

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando da diverse ore la Costa Azzurra, noto e rinomato litorale che si trova a sud della Francia, prosecuzione della Riviera Ligure. Stando a quanto riportato stamane dal quotidiano Il Messaggero, almeno 2.700 persone sarebbe state evacuate durante la notte scorsa a seguito di un rogo scoppiato di preciso a ovest di Marsiglia, e che ha devastato nel giro di poche ore ben 1.000 ettari di terreno, e che non è ancora stato domato. Al momento non si segnalato dei feriti gravi, ma i danni sono ingenti, e soprattutto, e le fiamme non sono ancora sotto controllo come hanno riferito i vigili del fuoco locali. Tra coloro che sono stati evacuati vi sono anche molti turisti che soggiornavano in zona, nei campeggi del litorale, e che sono stati costretti a terminare anzitempo le proprie vacanze visto l’imminente pericolo. Secondo gli esperti è probabile che con il corso della giornata la situazione possa migliorare, visto che il vento è dato in diminuzione, e tale situazione condizione favorirà meglio l’intervento dei vigili del fuoco impegnati, circa 1.800.

COSTA AZZURRA: UNA META CLASSICA PER GLI ITALIANI

Numerosi i turisti italiani che ogni anno passano le vacanze estive in Costa Azzurra proprio per la vicinanza con il nostro paese. Fra questi, anche Francesco Totti e Ilary Blasi, che fra le numerose tappe della loro lunga estate 2020 hanno scelto le acque cristalline al largo di Cannes, così come testimoniato da una serie di scatti pubblicati sui social dall’ex conduttrice de Le Iene, e dall’ex star del mondo del pallone. La Costa Azzurra ha dei limiti un po’ labili, ma i più frequenti, da est a ovest, sono Monaco, Saint Tropez, Hyeres, Tolone, Cassis e Martigues. Il capoluogo della regione è la splendida Nizza con la sua famosa promenade meta di tantissimi nostri conterranei, che negli anni hanno acquistato degli appartamenti dove passare le vacanze estive o la pensione. Marsiglia, invece, non viene mai annoverata fra le cosiddette località azzuréennes, rientrante invece nella cosiddetta Costa Blu, meno rinomata di quella Azzurra ma comunque splendida.



