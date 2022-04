Costa: “Nuova fase grazie ai vaccinati”/ “Estate senza restrizioni è possibile”

Si entra in una nuova fase del virus grazie ai numeri in calo. Una situazione di contagio zero non è immaginabile ma l’obiettivo di convivenza con il Covid si avvicina sempre più. Il sottosegretario alla salute Andrea Costa, ospite di Sky TG24, ha dichiarato: “I numeri dei bollettini testimoniano che il virus circola ancora, ma d’altronde l’obiettivo è quello di arrivare a una convivenza con il virus, non si può arrivare a un contagio zero”.

Ma cosa significa convivere con il virus? “Convivenza significa avere i numeri sotto controllo e che ci permettano di avere i nostri ospedali non sotto pressione, ma che possano continuare nell’attività ordinaria e oggi questi numeri ci sono”. Dunque, secondo Costa vuol dire continuare ad adottare comportamenti responsabili: “Questo vuol dire continuare con prudenza e con senso di responsabilità. Ma certamente siamo all’inizio di una nuova fase grazie a quei 52 milioni di concittadini che responsabilmente si sono vaccinati e che oggi ci permettono di affrontare una nuova prospettiva e di guardare al futuro con maggiore fiducia con maggior positività”.

Costa: “Obiettivo estate senza restrizioni”. E le mascherine…

Andrea Costa a Sky TG24 ha proseguito parlando anche del dibattutissimo tema delle mascherine, eliminate all’aperto e forse presto anche al chiuso: “Anche se siamo consapevoli che dopo due anni di pandemia ci sia una responsabilità e una consapevolezza in più da parte dei cittadini. Ricordiamo che nonostante non ci sia più l’obbligo delle mascherine all’aperto continuiamo a vedere nelle vie affollate i cittadini che continuano a indossarle per proteggersi”.

“Oggi c’è piena consapevolezza di come la mascherina rappresenti un elemento di protezione. E credo che sia giunto il momento anche di dare fiducia agli italiani, quindi passare sostanzialmente a una raccomandazione fatti salvi alcuni casi specifici dove sarebbe opportuno prolungare ancora l’obbligo” ha continuato il sottosegretario alla Salute. Per quanto riguarda le tempistiche, l’obiettivo è quello di un’estate senza restrizioni: “L’obiettivo è quello di portare il nostro Paese a un’estate senza restrizioni. Siamo convinti che oggi ci siano queste condizioni”.

