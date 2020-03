Costantino Della Gheradesca punge Max Giusti/ “Sei anni con la Lucarelli, puoi tutto”

Parte in modo particolare la nuova puntata di Pechino Express 2020. Costantino Della Gherardesca non trattiene infatti una chiara frecciatina a Selvaggia Lucarelli, con la quale in passato c’è stato più di uno scontro social. Ilo pretesto per lanciarle una stoccata è la presenza di Max Giusti tra le coppie ancora in gara. Forse non tutti ricorderanno che il noto conduttore ha avuto con la Lucarelli una lunga storia d’amore. Lo ricorda però Costantino, che lo stuzzica dopo avergli fatto una domanda sul percorso fatto finora nello show.

Costantino Della Gherardesca stuzzica Max Giusti sulla storia con Selvaggia Lucarelli

“Com’è stata la Cina fino ad ora?” chiede Costantino Della Gherardesca ai Gladiatori. Max Giusti allora replica “Dura, davvero”. È a questo punto che il conduttore di Pechino Express 2020 lancia la frecciatina: “Ma come Max? Sei stato sei anni con Selvaggia Lucarelli, cosa vuoi che sia la Cina!” Mentre l’amico Marco Mazzocchi scoppia a ridere, Max Giusti accenna un sorriso e chiude con galanteria lo scambio di battute: “Prima eravamo giovani e audaci… bei tempi!” Parole che servono a concludere il discorso: Costantino, infatti, non replica ma passa ad interrogare le altre coppie in gara.



