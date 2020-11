Costantino della Gherardesca/ “Ballando? Ho sopravvalutato alcuni giurati”

Costantino della Gherardesca alla vigilia della finale di Ballando con le Stelle ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi in cui ha parlato della sua vita e della bellissima esperienza vissuta nel dance show di successo di Ra1.“Milly Carlucci è una garanzia e ha avallato tutti i miei esperimenti. E poi perchè pur continuando a fare intrattenimento, volevo rimettermi in forma. Ho un rapporto conflittuale col mio corpo fin da bambino”. Durante l’avventura di Ballando con le Stelle, Costantino si è sentito dire di tutto “tu non sei un vero ballerino, vergognati”, ma nonostante tutto ha portato avanti la sua idea di entertainment portando in scena dei balli che hanno attirato l’attenzione del pubblico da casa che, settimana dopo settimana, l’ha sostenuto con grandissimo affetto. Parlando proprio di Ballando con le Stelle, il conduttore dalle pagine del settimanale Oggi ha confessato anche la sua performance migliore: “l’hanno capita in pochi: la mia Margherita umano è andata in scena quando cadeva l’anniversario della nascita di John Lennon. Ho voluto mescolare l’idea del fiorire dei Beatles con il messaggio di una rinascita dopo il Covid. La cultura è strettamente legata all’economia. E i Beatles sono il perfetto esempio di una esplosione cultura dovuta al boom del dopoguerra. Una lettura un filino complessa che non è arrivata, lo so. Forse per colpa mia, che ho sopravvalutato alcuni giurati”.

Costantino della Gherardesca: “Ballando? Fa bene, aiuta l’umore”

Una cosa è certa: il ballo ha permesso a Costantino della Gherardesca non solo di perdere qualche chilo, ma anche di migliorare l’umore che ha sottolineato il conduttore: “fa bene, libera le endorfine, aiuta l’umore” e dalle pagine del settimanale Oggi ha deciso di dare lui questa volta i voti ai quattro giurati del programma. “Selvaggia Lucarelli me ne ha dette di tutti i colori, compreso che dovevo lasciare il programma”- ha dichiarato Costantino che precisa “l’ha fatto col sorriso e questo è importante. Voto 9”. Il voto massimo 10 è per Fabio Canino: “uomo colto”, mentre Guillermo Marito è un non classificato. A Carolyn Smith, invece, “la Savonarola della Balera voto 6”, infine Ivan Zazzaroni voto 5: “viviamo in mondi opposti”. Infine parlando della sua vita Costantino ha ancora una volta precisato di essere contrario al “piagnisteo” anche se nella sua vita abbia vissuto esperienze molto forti: dalla droga al bullismo. Nonostante tutto, il conduttore precisa: “apprezzo il coraggio in una persona. Ho affrontato tutti i miei problemi e li ho risolti, però è stato più facile smarcarmi dalle altre dipendenze che dal cibo. Mangio schifezze, tutti mi sgridano, ma è niente rispetto a quello che facevo da ragazzino”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA