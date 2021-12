Costantino Della Gherardesca “Barù discriminato”/ Christian Selassié? Il gayradar…

Costantino Della Gherardesca: commenta la reunion dei Selassié

Anche Costantino Della Gherardesca, zio di Gherardo “Barù” Gaetani, sta seguendo il Grande Fratello Vip 6, ora che il nipote è entrato nella casa di Cinecittà. Ieri sera Christian Selassié è entrato al GF Vip per fare una sorpresa alle sorelle Jessica e Lulù. Mentre in tv andavano in onda le immagini della reunion di famiglia, Costantino ha pubblicato un tweet ironico sul principe: “Le due nipoti del Negus hanno un fratello, Christian, nipote maschio di Ras Tafari: il mio gayradar si è tinto dei colori della bandiera etiope e sta trasmettendo Blood & Fire”. Ma nelle scorse settimane Giovanni Ciacci ha smentito le voci di un suo presunto flirt con Christian: “La mia storia con Christian? La consideri pure una lucherinata: non c’era nulla di vero, è stata una trovata pubblicitaria del mio ufficio stampa per lanciare il mio libro. Io non ho mai fatto il suo nome”, ha detto al settimanale Chi.

Costantino Della Gherardesca difende il nipote BArù

Anche su Fanpage Giovanni Ciacci ha ribadito che il fratello di Lulù e Clarissa Selassié è etero: “Quello che hanno scritto è stato il frutto di voci mai verificate. Ho avuto storie con eredi di case regnanti è vero, ma non Christian Selassié, non ho mai fatto il suo nome. Tra l’altro è un ragazzo molto a modo e riservato, che non ci tiene ad apparire e ti posso dire per certo che Christian è etero e presumo che abbia una fidanzata”. […] In quell’intervista parlo di un principe è vero, ma non di lui”. L’intervista a cui si riferisce è del 2018 a La Zanzara. Anche Jessica dopo la puntata del Grande Fratello Vip ha parlato delle preferenze del fratello: “No, per adesso non è fidanzato. Ama le donne, ma si vuole divertire in questo momento. Sarà che ha a che fare con noi ragazze – che siamo un po’ pesanti – costantemente e magari non è pronto ad impegnarsi”. Ma il conduttore di Pechino Express non si è limitato a commentare l’arrivo di Christian Selassié. Costantino ha avuto anche da ridere dalle numerose nomination che ha ricevuto il nipote Barù: “Mi sto sto segnando i nomi delle eleganti signorine che stanno discriminando Barù al GF Vip 6”, ha twittato.

