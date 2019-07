Costantino Della Gherardesca, brutto incidente/ Foto, cade e si frattura una costola

Brutta giornata per Costantino Della Gherdasca quella di venerdì. Il noto conduttore di Pechino Express è finito in ospedale in seguito ad un incidente sul set. Costantino si trovava infatti a Napoli, intento ad effettuare delle riprese con una troupe televisiva. Poi la perdita di equilibrio e la conseguente caduta. Inizialmente non sembrava essere una cosa grave ma quando il conduttore si è accordo di avere un forte dolore e difficoltà a respirare bene si è compresa l’effettiva gravità dell’incidente. Nell’impatto, infatti, una costola si è incrinata, procurandogli l’inevitabile sofferenza. Di fronte al dolore persistente e insopportabile, Costantino si è accorto della situazione e ha deciso di farsi accompagnare nell’ospedale più vicino.

Costola fratturata per Costantino Della Gherardesca: “Niente sforzi”

E se inizialmente, sui social, Costantino Della Gherardesca ci ha anche scherzato un po’ sù, facendo dell’ironia sull’accaduto, le cose sono poi cambiate poco dopo. Un Rx al torace ha portato alla definitiva diagnosi: infrazione (frattura) alla costola. Per il conduttore nessuna terapia, solo tanto riposo e niente sforzi. È stato proprio Costantino Della Gherardesca a spiegare la diagnosi del medico che l’ha visitato: “Non si può fare niente, né operarlo né altro. Niente sforzi e riposo, farà male quando respira”, ha scritto su Instagram, accompagnando il messaggio ad uno scatto che lo mostra abbastanza stanco e sopraffatto per l’accaduto. Sempre attraverso Instagram ha fatto tuttavia sapere di esser tornato già sul set per terminare le riprese insieme alla troupe.





© RIPRODUZIONE RISERVATA