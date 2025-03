Costantino della Gherardesca, nato a Roma nel 1977, è un amato conduttore e opinionista, noto sopratutto per essere alla guida di Pechino Express ormai dal 2013. I viaggi intorno al mondo dei concorrenti vengono raccontati magistralmente dalla sua voce, che ormai è diventata familiare per i telespettatori innamorati del reality. Costantino porta il nome della mamma, in quanto il papà, Alvin Verecondi Scortecci, lo ha riconosciuto solamente a 5 anni. La mamma, invece, era Costanza della Gherardesca: le origini del conduttore sono nobili, e infatti anche la sua formazione non è stata comune. Costantino della Gherardesca ha studiato al King’s College London, cominciando ad appassionarsi al mondo della conduzione da ragazzo.

Nel 2001 ha iniziato a lavorare nel programma di Rai 2 di Piero Chiambretti e a curare una serie di rubriche su più siti, come anche Dagospia. Inviato di costume e cultura per il programma “Galatea” su Rai 2, non sono mancati i programmi e le avventure sia televisive che radiofoniche. Nel 2012 ha partecipato insieme a Barù a Pechino Express, condotto allora da Emanuele Filiberto di Savoia. Da quel momento è stato chiamato a condurre il programma, che ancora oggi è nelle sue mani. Nel 2020 ha partecipato a Ballando con le Stelle mentre l’anno successivo è stato nel cast de Il Cantante Mascherato tra i giudici. Su Sky, invece, conduce anche Quattro Matrimoni.

Costantino della Gherardesca, vita privata: cosa sappiamo del suo status sentimentale?

Non sappiamo molto della vita privata di Costantino della Gherardesca, se non che è dichiaratamente omosessuale. Qualche tempo fa, a Gay.it, ha raccontato di non potersi permettere l’amore in quanto molto impegnato con il lavoro, che in questo momento non gli lascia tempo libero per pensare ad altri. Non sappiamo se in futuro le cose cambieranno e il conduttore lascerà entrare un amore nella sua vita ma al momento non sembra avere problemi nel condividere le sue giornate solamente con i suoi cari amici.