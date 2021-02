Costantino della Gherardesca confessione choc/ “In collegio capirono che ero gay e mi punirono”

Si sta affermando negli anni come uno dei volti più amati del piccolo schermo: stiamo parlando di Costantino della Gherardesca Verecondi Scortecci, opinionista de “Il Cavaliere Mascherato” ospite oggi di Mara Venier a Domenica In. L’intervista con la “signora della domenica” sarà anche l’occasione per approfondire la storia personale di un personaggio che ha raggiunto il grande successo televisivo grazie a Pechino Express ma che in realtà ha mostrato una versatilità che è frutto dei suoi trascorsi. Figlio di Costanza della Gherardesca, discendente della famiglia nobiliare toscana che può vantare come antenato persino il Conte Ugolino reso noto dalla Divina Commedia di Dante, Costantino ha conseguito la laurea in filosofia al prestigioso King’s College di Londra. Un curriculum di tutto rispetto, che gli ha consentito di svolgere anche la professione di giornalista: anni fa infatti ha collaborato anche con Dagospia e L’Indipendente.

Costantino della Gherardesca: “In collegio capirono che ero gay e mi punirono per questo”

Costantino della Gherardesca non ha mai fatto mistero della propria omosessualità: alla mamma ha comunicato di essere gay all’età di 18 anni, senza incontrare problematiche di alcun tipo visto che la sua è sempre stata una famiglia di vedute liberali. Questo però non significa che all’esterno per lui sia stato tutto facile. In un’intervista al Corriere della Sera di qualche tempo fa, Costantino ha infatti raccontato: “Sono finito in un collegio di destra, molto autoritario. Avevano capito che ero omosessuale e mi punivano per questo. Avevo 15 anni. Per temprarmi mi hanno fatto correre sulla neve a piedi scalzi. Cose simili, a cui mi ribellavo. Lì è iniziato il mio malessere. Sono arrivati gli attacchi di panico. A 21 anni la situazione era diventata estremamente pesante e a 23 ne sono uscito. È stato difficile. Quando ti droghi da giovane, si rallentano anche dei processi di maturazione“.

Per Costantino della Gherardesca non è questo il tempo dell’amore: “Ora non cerco una relazione stabile per vari motivi: devo concentrarmi sul lavoro e sui miei problemi di salute mentale, tipo gli attacchi di panico o la mia agorafobia. Non riesco a lavorare sull’amore“. Di una cosa Costantino è particolarmente triste: “Non ho un figlio e non lo posso adottare, anche se, secondo me, non gli farei mancare nulla. Esistono strade alternative, ma dare una casa a un bambino che ne ha bisogno sarebbe quella giusta per me. Speriamo che in futuro questo cambi. Però, lo ammetto, un po’ mi spiace“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA