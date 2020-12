Costantino della Gherardesca/ Dopo il successo a Ballando con le stelle, riparte dalle polemiche?

Conduttore istrionico, fedele a mamma Rai ma anche ai suoi valori che porta avanti con caparbietà anche quando il palco che lo ospita non è quello di un gioco a premi nel pomeriggio di Rai2 o la gara sempre bella e intensa di Pechino Express, ma quello di Ballando con le stelle 2020. Reduce dal successo ottenuto nel prime time di Rai1 per Costantino della Gherardesca presto potrebbe arrivare anche il grande salto ma, fino ad allora, avrà modo di essere ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live. La conduttrice ha annunciato la presenza del suo amato conduttore ma non ha rivelato di cosa si parlerà. Quello che è certo è che, reduce dal successo al fianco di Milly Carlucci, non si potrà non parlare di quello che è stato il suo percorso nel programma dove si è lasciato andare al ballo ma anche alla consapevolezza del suo corpo. Lui stesso ha potuto ammettere quello che prova, quali sono stati i suoi disagi guardandosi e cercando di accettare il suo corpo ed è per questo che Sara di Vaira lo ha accompagnato senza mai opprimerlo e oscurarlo nel suo percorso.

Costantino della Gherardesca, dopo il successo a Ballando con le stelle risponderà alle critiche?

Rimane il fatto che il loro modo di affrontare Ballando con le stelle, un po’ troppo mascherato e poco ballato diciamo così, ha creato una serie di polemiche soprattutto con i giudici del programma a cominciare da Carolyn Smith e finendo a Guillermo Mariotto. Oggi pomeriggio ospite a Domenica Live potrebbe tornare sull’argomento e sulle polemiche per dire la sua in modo definitivo e rispondere alle accuse che gli sono state rivolte ma, soprattutto, parlando ancora del rapporto con il suo corpo e di come la sua vita ne sia stata segnata in questi anni e non solo. I fan saranno felici di vederlo a Domenica Liv?



