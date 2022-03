Costantino Della Gherardesca: “Dovrei tagliarmi il caz*o per piacergli”/ ‘Dichiarazione d’amore’ choc, a chi?

Costantino Della Gherardesca innamorato? Il conduttore di Pechino Express ha pubblicato sui social un video in cui fa apprezzamenti molto espliciti al suo produttore, Davide Donadini. I due sono infatti fianco a fianco e Costantino, nel suo modo inconfondibile, lo presenza ai suoi follower, dichiarando apertamente quanto per lui sia sexy.

“Come si fa ad avere un produttore così sexy e rimanere un uomo? – si chiede ironicamente il conduttore, per poi ammettere senza peli sulla lingua che – Io dovrei tagliarmi il caz*o, fare un sex change e diventare donna per cercare di essere di suo gradimento, questo dovrei fare!” Il produttore, al suo fianco, se la ride mentre Costantino, con fare serio, ammette in poche parole di essere pazzo di lui.

Costantino Della Gherardesca e la dedica al produttore Davide Donadini

Al fianco del video in cui si ‘dichiara’, Costantino Della Gherardesca ha poi affiancato una didascalia che spiega l’importante che Davide Donadini ha avuto per lui e il sostegno nel corso della lunga avventura di Pechino Express. “Ho incominciato a condurre @pechinoexpress nella Baia di Ha Long, in Vietnam 🇻🇳. Da allora c’é una persona che mi tiene al sicuro, sotto tutti i punti di vista, dalle immancabili difficoltà che si riscontrano facendo un programma di viaggi che attraversa luoghi esotici e televisivamente inediti: dai sovversivi in Messico ai simpatici pipistrelli nella mia stanza di albergo a Java.” Così ha concluso: “Il giovane studente di teatro, dopo una lunga gavetta, é diventato il Produttore di #pechinoexpres. Il mio eroe lo potete trovare dietro le quinte ed é lui: @davide.donadini”.

