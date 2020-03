Costantino Della Gherardesca/ E’ il primo catturato di Celebrity Hunted?

Costantino Della Gherardesca è uno dei concorrenti in fuga di Celebrity Hunted, la prima edizione del reality game trasmesso in esclusiva assoluta sulla piattaforma online di Amazon Prime Video. Il conduttore di Pechino Express si è ritrovato così a rivestire i panni del fuggitivo potendo contare solo su due aiuti: un bancomat da cui poter prelevare solo 70 euro al giorno e un cellulare la possibilità di accedere ad internet. Durante la prima puntata Costantino, come tutti gli altri concorrenti, si è ritrovato al Colosseo di Roma. Da questo posto magico ed emblematico è partita la fuga dei concorrenti di Celebrity Hunted, con il conduttore che a differenza degli altri ha deciso di sfuggire ai cacciatori privandosi di uno dei mezzi di sopravvivenza: il bancomat. Costantino, infatti, ha cercato di depistare gli investigatori facendosi regalare un biglietto della Metro B e si è diretto alla stazione di Piramide dove ad attenderlo c’era un’amica. Insieme i due si sono recati a Napoli dove il conduttore ha deciso di vendere uno dei suoi anelli in oro ricevendo in cambio ben 445 euro. Con una parte di questo denaro ha pagato una camera d’albergo, dove però ha deciso di non dormire per depistare nuovamente i cacciatori. Una furbata vincente, visto che gli investigatori si sono recati presso l’hotel senza trovare traccia del conduttore, ma una sua lettera in cui si è preso gioco di loro.

Costantino Della Gherardesca catturato nella seconda puntata di Celebrity Hunted?

La fuga di Costantino Della Gherardesca proseguirà anche durante la seconda puntata di Celebrity Hunted in onda venerdì 20 marzo 2020 sempre su Amazon Prime Video. Questa volta Costantino si incontrerà con il nipote Barù, vecchia conoscenza del popolo di Pechino Express visto che in passato hanno partecipato in coppia. Un incontro che però si rivelerà essere un’arma a doppio taglio per il percorso di Costantino all’interno del reality game di Amazon Prime Video visto che i cacciatori hanno messo sotto controllo il cellulare del nipote. Inconsapevoli della cosa, Costantino e Barù si sono recati a Montespertoli presso la casa di un loro amico conte, ma si sono ritrovati i cacciatori alle spalle. Costantino si è ritrovato costretto a scappare: il conduttore ha lasciato così il nipote e si è diretto al Monastero Induista Svami Gitananda Ashram Marici di Altare, in provincia di Savona. Una scelta che si rivelerà non vincente, visto che una delle pattuglie degli investigatori è arrivata presso il Monastero catturando così il conduttore che si è trovato costretto a lasciare il gioco!



