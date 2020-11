Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira/ A rischio eliminazione da Ballando con le stelle

Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira a rischio eliminazione a Ballando con le stelle 2020?

Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira sono in bilico a Ballando con le stelle 2020? A quanto pare no, il pubblico continua a seguirli con affetto ma sono ormai diventati gli outsider di questa edizione con le loro esibizioni che sono più delle provocazioni che delle coreografie vere e proprie e questo non fa altro che far innervosire i giudici e i puristi del ballo. Ma davvero le esibizioni del conduttore sono così scandalose? La coppia la scorsa settimana ha chiuso la classifica piazzandosi al settimo posto con soli 33 punti dopo aver portato sul palco un Paso Doble che ha conquistato il pubblico. Zazzaroni ha subito commentato iniziando dall’imitazione di Elisa Isoardi. In apertura della sua esibizione, Costantino della Gherardesca si è calato nei panni della conduttrice lanciandosi sul letto e fingendo di ballare con il suo Raimondo Todaro. Si complimenta con lui per i passi fatti durante l’esibizione. Fabio Canino rilancia ‘Non ho visto nessuna differenza tra Costantino e la Elisa’ e poi ringrazia per la musica anni ’80 che non si sentiva nel prime time di Rai1 ormai da tempo.

Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira e la lite con Carolyn Smith

Carolyn Smith ammette che dei passi ci sono stati ma si dice perplessa perché ha fatto questi passi ma la sua coreografia non sembrava proprio un paso doble ‘hai ballato di più ma la prova per me non è riuscita’. Sara Di Vaira risponde a tono dicendo che hanno un modo tutto loro e quindi prenderanno atto e poi spiega che quando Costantino è arrivato non aveva nemmeno la percezione del suo corpo e quindi non se l”è sentita di fare una lezione sui passi e le figure. In quel momento interviene la presindentessa della giuria sgridandola un po’ e dicendole che da ‘tecnica’ lei capisce queste cose. La Smith è convinta che quando si porta la freschezza o si porta la novità deve essere accompagnata da una grande qualità e in questo caso non c’è. Costantino della Gherardesca ribadisce che Ballando non è solo ballo ma è anche tv. Alla fine Selvaggia Lucarlli chiude ‘sei stato un po’ incolore, sembravi una squadra di calcio che per passare preferiscono il posteggio’. Canino poi attacca ‘il pubblico lo ama e questo non vi piace’. Mariotto trova il conduttore sempre più bello e questo significa che il ballo gli fa bene e lui lo trova pazzesco. Penserà lo stesso questa sera?



