Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira/ È polemica: salvi per bravura o per volere della produzione?

Scoppia la polemica su Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira a Ballando con le stelle. I due si sono salvati ma il pubblico non ci sta e inveisce contro di loro sui social e anche contro la produzione rea di aver trovato l’escamotage dei voti ‘strani’ per fermare la loro eliminazione. Sabato scorso, proprio in apertura di puntate, la coppia formata da Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira è andata allo scontro con quella formata da Antonio Catalani e Tove Villfor e una task force ha controllato i voti arrivati decretando così la vittoria dell’ex conduttore di Pechino Express e l’eliminazione dell’artista che ha dovuto lasciare il programma. Risultato? Non solo Costantino della Gherardesca è rimasto in gara ma a fine puntata è toccato poi a Lina Sastri uscire e questo, secondo il pubblico, per colpa della produzione che ha favorito il conduttore. Sarà vero oppure no e come andrà questa sera il talent ballerino vip di Milly Carlucci? Non sappiamo ancora cosa porteranno i due sul palco ma il trash è assicurato, questo è certo.

Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira convincono i giudici?

Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira a Ballando con le stelle sabato scorso si sono presentati sul palco quasi a fine puntata con vestiti più sobri del solito per uno slow fox che non ha strabiliato nessuno se non Alberto Matano che ha ricevuto un dono floreale. La prima a parlare è stata Carolyn Smith che ammette che non si tratta di un ballo semplice ma è stato sicuramente meglio del solito, Costantino ha ballato di più, mi piacerebbe avervi visto così alla prima puntata. La Smith poi premia Sara di Vaira che usa questo linguaggio con Costantino che è davvero spettacolare. Fabio Canino ha notato i riferimenti di arte contemporanea presenti nei pezzi e inoltre il conduttore ha ballato e questo è un po’ preoccupante. Selvaggia Lucarelli fa i complimenti a Sara per aver vinto lo spareggio e a Costantino poi dice ‘è il momento perfetto per te per uscire, oggi hai dimostrato che un po’ sai ballare e quindi usciresti al top’. La giornalista lo preferisce nella sua versione leggera e sicuramente sarebbe bello che uscisse ora che sta per cambiare ma il conduttore pensa il contrario, lui ha appena iniziato in realtà. Alla fine la coppia ha chiuso la serata al decimo posto con 28 punti ma sono ancora salvi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA