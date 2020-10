Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira/ Metatarsalgia e lombalgia li fermeranno?

COSTANTINO DELLA GHERARDESCA STA MALE, RINUNCIA A BALLANDO CON LE STELLE?

Cosa porteranno sul palco di Ballando con le stelle 2020 questa sera Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira? Non osiamo nemmeno immaginarlo perché dopo una serie di costumi improponibili e coreografie sconvolgenti, i due sembrano aver cambiato un po’ rotta portando a casa il podio la scorsa settimana, tra le polemiche ovviamente ma a fermare un po’ il conduttore si ci è messa la salute e, più precisamente, metatarsalgia e lombalgia che sta cercando di curare. In attesa di capire cosa succederà, siamo sicuri che la giuria stia ancora cercando di riprendersi dallo schiaffo di settimana scorsa quando è stato consegnato il tesoretto proprio a Costantino della Gherardesca e Alessandra Mussolini, metà ciascuno, e che sono arrivati così a chiudere la puntata sul podio del programma.

Questo li avrà gasati ancora di più e dove li spingerà questo sabato sera? Naturalmente la bocca di tutti rimane cucita e non ci sono indizi né sul ballo e nemmeno su quello che Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira porteranno sul palco in termini di costumi ma il pubblico che ama il conduttore è nuovamente pronto a fidarsi nonostante l’altalena di emozioni che in queste settimane ci sta regalando tra critiche, tesoretti e colpi di scena sul palco. Proprio sabato scorso Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira hanno rinunciato ai loro ingombranti abiti per lasciarsi andare ad una coreografia che, alla fine, ha ricevuto comunque l’apprezzamento dei giudici, il loro cha cha in versione disco dance con un omaggio a Patrick Cowley e Sylvester e alla sua You make me feel.

COSTANTINO DELLA GHERARDESCA E SARA DI VAIRA CONQUISTANO ALBERTO MATANO MA…

Ma come hanno accolto la loro performance i giudici? Mentre Selvaggia Lucarelli si è lanciata al grido di ‘deambula’ la maestra di Costantino, la bella Sara di Vaira, ci ha tenuto a precisare che il suo allievo ha fatto ben tre prese con tanto di ernia del disco e quindi dire deambula è davvero molto poco. Nel video che lancia la performance della coppia, Costantino della Gherardesca ha annunciato di aver deciso di essere un sex symbol usando gli slip con un sedere finto e chiedendo aiuto a Paolo Contacini, Daniele Scardina e Gilles Rocca che lo hanno invitato ad essere grintoso, sexy e tenebroso. Per questa volta Costantino ha accontentato la giuria, ma non lo farà ancora.

Fabio Canino si è scatenato con lui, non sa ballare ma sicuramente ha creato un mood che lo ha convinto sia nella coreografia che con la canzone, la sua preferita in assoluto. Selvaggia Lucarelli conferma poi che si diverte guardandolo però questo non significa che sia bravo a ballare. Carolyn Smith ha notato che finalmente il conduttore ha ballato, almeno molto più del granchio, ma non ha capito bene che cosa. In chiusura, Alberto Matano da ragione a Costantino quando si lamenta del fatto che loro comprano sex appeal e non altro. Il conduttore de La Vita in Diretta ha trovato la sua una grande performance ed è per questo che alla fine lo promuove con il tesoretto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA