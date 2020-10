Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira/ “Mi impegno nel ballo e lei…”

Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira sono tra le coppie protagoniste dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle 2020, il dance show condotto con grande successo di critica e pubblico da Milly Carlucci il sabato sera in prima serata su Rai1. Dopo una partenza in sordina, la coppia settimana dopo settimana sta conquistando sempre più consensi sia nella giuria che dal pubblico da casa portando in scena delle vere e proprie performance visive a 360 gradi. Costantino non è un certo un ballerino provetto, ma con la complicità di Sara Di Vaira sta cercando di superare questo suo limite puntando su delle coreografie d’effetto. Durante l’ultima puntata, infatti, il duo ha portato in scena una performance in pieno stile giapponese che ha fatto impazzire Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, ma anche il pubblico da casa che li ha fatti accedere automaticamente alla puntata successiva. Un successo in crescendo per la coppia e per il conduttore di Pechino Express che, intervistato da Radio Corriere Tv ha dichiarato: “Ballando è un programma che si presta a una doppia lettura, il lato popolare e facilmente comprensibile della messa in scena convive perfettamente con il camp e l’ironia di Milly e della cattivissima giuria. La percezione pubblica di “Ballando con le Stelle” lo rende un programma pulito e rispettabile, estremamente dignitoso e diretto in un panorama televisivo che troppo spesso sforna prodotti equivochi”.

Costantino Della Gherardesca: “Sara Di Vaira? Siamo diventati amici”

Costantino della Gherardesca parlando poi della sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2020 non ha fatto mistero che a convincerlo è stata sicuramente Milly Carlucci. “Erroneamente molte persone percepiscono Milly solo come una professionista della televisione leggera. In realtà Milly è molto di più, contrariamente a tanti altri colleghi è una persona che ha viaggiato per il mondo, molto informata e sempre curio-sa. Doti fondamentali per creare prodotti televisivi nell’era dell’informazione” – ha precisato il conduttore che parlando poi del format del programma ha aggiunto: “a me diverte moltissimo “Ballando”, l’esercizio fisico e le prove massacranti producono endorfine. Sono decisamente più felice del solito, più lucido”. Parole di stima ed affetto anche per la maestra di ballo Sara Di Vaira con cui condivide questa esperienza: “è una persona straordinaria e coraggiosa. Oramai siamo diventati amici, e quindi litighiamo molto spesso perché si è creata una certa confidenza tra di noi. Io ho le mie idee sulla televisione che spesso non coincidono con le sue idee sul ballo, ma ha dimostrato di essere aperta di mente quando abbiamo incominciato a trovare compromessi. Io mi impegno nel ballo e lei accetta la mia prerogativa di rallegrare il pubblico”.



