Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira/ “Mi sento ancora brutto e grasso ma…”(Ballando con le stelle)

Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira sono tra i finalisti di Ballando con le stelle 2020. Una bella soddisfazione per il conduttore, che è riuscito a superare anche le critiche a volte molto aspre dei giurati fino ad arrivare all’ultimo atto del programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Nel corso della semifinale, prima dell’esibizione nel Paso sulle note di “Don’t leave me this way“, molto significative sono state le parole pronunciate da Costantino della Gherardesca nella clip che ha ricostruito la settimana di allenamenti insieme a Sara Di Vaira. Ripercorrendo le varie critiche subite dai giudici, il concorrente ha spiegato: “Da piccolo mi chiamavano grasso, ho subito bullismo. Tuttora continuo a ingrassare e dimagrire, c’è ancora lo spettro dei disturbi alimentari. Mi sento ancora brutto e grasso, ma non mi piango addosso. Odio la tv del dolore. Voglio mandare un messaggio a chi sta a casa, tirate fuori gli attributi e reagite“.

Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira a Ballando con le stelle

Adesso che Costantino Della Gherardesca è arrivato in finale, l’imperativo è tentare di fare tutto il possibile per portare a casa la vittoria a Ballando con le Stelle 2020. Bisogna dire che il crocevia della semifinale non è stato proprio l’ideale per la coppia composta dal presentatore e da Sara Di Vaira. Nella sfida che li ha visti opposti ad Alessandra Mussolini e Maykel Fonts, sebbene di misura, i due sono comunque usciti sconfitti. Per Costantino e Sara sono arrivati i voti favorevoli di Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, per la Mussolini e Fonts quelli di Caroline Smith, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Il voto dei giudici, sommato al responso del pubblico da casa, ha confezionato un 52 a 48% in cui Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira rappresentavano la parte minoritaria. Adesso però c’è un’occasione per rifarsi: anzi, la grande occasione. I due riusciranno a trovare il colpaccio?



