Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira/ Pizza con polemica, saranno finalisti?

Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira, finalisti a Ballando con le stelle 2020?

Dopo una serie di performance molto legate agli anni ’80 e apprezzate da Fabio Canino, sabato scorso Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira sono saliti sul palco di Ballando con le stelle 2020 facendo infuriare tutti ma salvandosi ancora una volta ad un passo dalla finalissima. La coppia, tra alti e bassi, è riuscita ad avere spesso il sostegno del pubblico, altre volte quello di Alberto Matano che ha assegnato proprio a loro il tesoretto, ma adesso che l’imbuto si sta stringendo le polemiche di certo non mancano. La coppia ha ottenuto un posto in semifinale ma quello che è successo sul palco, dove i due sabato scorso si sono presentati in versione pomodoro e mozzarella, ha fatto infuriare i giudici che si sentono davvero presi in giro dal suo comportamento. Come finirà adesso per loro due? Siamo sicuri che il pubblico continuerà a supportarlo e, contro ogni pronostico, si giocano un posto importante nella finalissima di questa edizione un po’ sfortunato del programma ballerino di Milly Carlucci.

Selvaggia Lucarelli attacca: “Volete sfot*ere la giuria?”

Sabato scorso, Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira a Ballando con le stelle 2020 hanno portato un Charleston sui generis con tanto di mandolino in sottofondo. Il primo a parlare è stato proprio il conduttore: ‘Sono sicuro che saremo ultimi anche oggi anche se i passi li ho azzeccati, ho fatto la cultura su Rai1 con i miei balli ma ringrazio Milly Carlucci’. La conduttrice a sua volta ha ringraziato Costantino per aver portato cose nuove sul palco. Selvaggia Lucarelli è convinta che lui vuole solo sfottere la giuria portando la pizza perché la giuria è vecchia e provinciale. Fabio Canino continua a confermare il suo parere favorevole per la coppia ‘ci sta anche questo, questo è spettacolo’, sulle sue parole non è d’accordo Guillermo Mariotto pronto a dire che alla settima puntata dovremo davvero vedere altro: ‘Siamo a Ballando con le stelle ma poi basta, c’è il circo per fare certe cose, siete due pagliaccetti’. L’attacco è duro e alla fine parla anche di ballo dicendo che il Charleston che ha visto sul palco di sicuro non è stato bello. La lite è ormai scoppiata e nemmeno la Carlucci riesce a metterli a tacere per far parlare di Carolyn Smith che riporta la discussione sul ballo. La presindentessa lo trova sempre geniale, a parte la settimana scorsa che è stato un disastro, come spettacolo avrebbero avuto sempre 10 ma ci vuole anche il ballo. Riusciranno i due a convincerla questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA