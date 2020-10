Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira/ “Spareggio? Stiamo lavorando duramente…”

Costantino Della Gheradesca e Sara Di Vaira riusciranno a superare lo spareggio con Antonio Catalani e Tove Villför? L’atteso risultata della sfida che decreterà l’eliminazione di una delle due coppie aprirà la quinta puntata di Ballando con le stelle 2020, in onda oggi, sabato 17 ottobre su Raiuno. Costantino Della Gherardesca è sicuramente il concorrente più eccentrico della nuova edizione di Ballando, ma anche più divertente. Ogni settimana, si presenta in pista con un costume atipico per il ballo con cui dà vita a vere e propri show. Nel corso della scorsa puntata, insieme alla sua insegnante Sara Di Vaira, è sceso in pista come una “margherita” sulle note di Oblada dei Beatles. Entrambi vestiti da fiori in stile Teletubbies, non sono riusciti a conquistare la giuria e il pubblico a casa che alla loro, ha preferito le esibizioni delle altre coppie. Questa sera, Costatino e Sara scopriranno se potranno continuare a ballare e a divertire o se dovranno abbandonare momentaneamente la gara in attesa del ripescaggio.

COSTANTINO DELLA GHERARDESCA E SARA DI VAIRA: “STIAMO LAVORANDO DURAMENTE”

Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira non hanno alcuna intenzione di arrendersi. La coppia di Ballando con le stelle 2020 sta lavorando duramente per poter continuare l’avventura in pista continuando a portare, ogni settimana, un messaggio diverso. Per cercare di poter realizzare il proprio sogno vincendo contro Antonio Catalani, Costantino Della Gherardesca ha lanciato un appello ai fans sulla sua pagina Instagram. “In questi giorni Sara Di Vaira e io stiamo lavorando duramente per arrivare pronti alla prossima puntata e fare una nuova performance. Speriamo davvero di poterci esibire, quindi contiamo sul vostro fondamentale aiuto (e quello dei vostri amici e parenti). Vi ringrazio infinitamente per tutto quello che avete fatto fin qui. Un abbraccio”, ha scritto su Instagram Costantino esortando tutti i suoi followers a votare per lui e Sara sui profili social di Ballando con le stelle.



