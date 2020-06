Costantino della Gherardesca/ Il segreto del successo: “da quando sono cattivo…”

Pubblicità

Costantino della Gherardesca si racconta nel programma “Da noi…a ruota libera” condotto da Francesca Fialdini e trasmesso domenica 14 giugno 2020 su Raiuno. Il conduttore, che ha chiuso nei mesi scorsi la stagione di Pechino Express, ha riscosso grande successo e adesso si prepara con serenità e fiducia alle prossime sfide televisive. In questi giorni il conduttore di Pechino Express è stato ospite di Live Non è la D’Urso, dove, col suo fare pungente commenta le varie situazioni legate agli ospiti di Barbara D’Urso. Costantino della Gherardesca è sempre più apprezzato dal pubblico, sia per le sue capacità di conduzione ma anche e soprattutto per la schiettezza nell’esprimere i propri pareri. Questa sera lo rivediamo protagonista in una lunga ed interessante chiacchierata con Francesca Fialdini a “Da Noi…a ruota libera”.

Costantino della Gherardesca, il vero valore aggiunto di Pechino Express e la prossima avventura…

Che piaccia o no, Costantino della Gherardesca è senza dubbio uno dei conduttori più apprezzati nell’attuale panorama televisivo. Grazie alla conduzione di Pechino Express, il classe 1977 è diventato particolarmente popolare, inoltre ha donato slancio ad un programma che da qualche edizione sembrava soffrire un po’ la stanchezza. In una intervista a Il Fatto Quotidiano aveva così spiegato la sua formula di successo, utile per rilanciare un format che stanco come quello di Pechino Express: “E’ dovuto al fatto che sono tornato a essere più cattivo”, ha spiegato ironico il conduttore, che intanto si prepara ad una delle prossime avventure in tv. All’orizzonte sembra confermata la partecipazione da concorrente a Ballando con le stelle, dove i fan non vedono l’ora di vederlo all’opera in veste di aspirante ballerino…



