Costantino Della Gherardesca in sedia a rotelle, perché?/ “La cervicobracalgia…”

La nuova avventura di Costantino Della Gherardesca come conduttore di Pechino Express è ufficialmente cominciata. Il conduttore è partito da Malpensa per raggiungere i luoghi in cui sarà ambientata la nuova edizione del reality e su Instagram ha annunciato la partenza pubblicando una foto che ha allarmato i fan. Della Gherardesca, infatti, nella foto in questione, è in sedia a rotelle. Con lui c’è un addetto dell’aeroporto di Malpensa che lo ha accompagnato per permettergli di fumare una sigaretta.

La foto pubblicata da Costantino ha scatenato la preoccupazione, ma anche la curiosità dei fan che, sotto la foto, hanno scritto una miriade di commenti. A spiegare l’accaduto è stato lo stesso conduttore di Pechino Express che ha svelato il motivo per cui è in sedia a rotelle.

Costantino Della Gherardesca ha problemi di “cervicobracalgia e connessi problemi ortopedici” per i quali è costretto a muoversi con una sedia a rotelle. “Il grande Pedro che lavora per l’Aeroporto di Malpensa mi accompagna a fumare una sigaretta. Si, mi hanno messo in sedia a rotelle per i trasferimenti aerei per via della mia cervicobracalgia (si scrive così ?) e connessi fastidì ortopedici di cui dimentico il nome“, ha scritto il conduttore.

“Non chiedetemi altro: é successo tutto molto in fretta nonché in mezzo ad un ciclone di eventi e contingenze che cambieranno radicalmente la mia vita. L’unico punto fermo rimane Pechino Express. Infatti sono all’aeroporto perché sto partendo per le riprese della nuova edizione!“, conclude Costantino pronto a tuffarsi nella nuova avventura.



