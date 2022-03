Costantino Della Gherardesca, infortunio a Pechino Express 2022?/ Al suo posto…

Rumors su un presunto infortunio di Costantino Della Gherardesca a Pechino Express 2022

Pechino Express, con l’edizione 2022, ha abbandonato Raidue per trasferirsi su Sky. La nuova edizione dell’adventure game ha già convinto i telespettatori che, ogni settimana, attendono con ansia il ritorno dei viaggiatori che stanno affrontando un viaggio tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Ciò che non è cambiato è il conduttore. Costantino Della Gherardesca, infatti, è rimasto alla conduzione di Pechino Express e, ogni settimana, su Sky, racconta le avventure dei viaggiatori dell’edizione 2022 dell’adventure game. Proprio Costantino Della Gherardesca sta preoccupando i fan del reality.

Costantino Della Gherardesca: "Dovrei tagliarmi il caz*o per piacergli"/ 'Dichiarazione d'amore' choc, a chi?

Secondo un’indiscrezione riportata da Dagospia, infatti, pare che Costantino si sia infortunato durante le registrazioni delle puntate che stanno andando attualmente in onda. Cos’è successo, dunque, al conduttore di Pechino Express?

Enzo Miccio sostituisce Costantino Della Gherardesca a Pechino Express 2022?

Secondo quanto fa sapere Giuseppe Candela attraverso la rubrica A Lume di Candela di Dagospia, nel corso delle registrazioni delle varie puntate di Pechino Express 2022, Costantino Della Gherardesca si sarebbe infortunato sottoponendosi successivamente ad una serie di controllo medici necessari per escludera eventuali complicanze. “Stando alle nostri fonti il nobile conduttore durante le registrazioni ha dovuto fare i conti con un infortunio, un problema che ha portato a uno stop per gli accertamenti del caso. In quante puntate non sarà alla conduzione e da chi sarà sostituito?”, scrive Giuseppe Candela.

Costantino Della Gherardesca, zio di Barù/ "Sono il suo fan numero uno"

Qualora l’indiscrezione riportata da Dagospia dovesse essere vera, chi sostituirà Costantino Della Gherardesca? Sempre secondo Dagospia, a prendere il posto del conduttore ufficiale dell’adventure game potrebbe essere Enzo Miccio che, ancora oggi, è uno dei concorrenti del passato più amati dal pubblico.

LEGGI ANCHE:

Costantino della Gherardesca, Pechino Express 2022/ "Bisogno di spensieratezza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA