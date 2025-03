L’attesissima nuova edizione di Pechino Express ha inizio il 6 marzo e, per l’occasione, sono stati lanciati una serie di promo pubblicitari in cui i due conduttori, Costantino Della Gherardesca e Fru, introducono la prossima avventura delle coppie in gioco, annunciando nuove location e innovazioni del gioco. Si tratta di filmati promozionali ironici, in cui i due protagonisti scherzano, mettendo anche in scena un quiz molto famoso tratto da Reazione a Catena.

È proprio in questo filmato che Costantino Della Gherardesca ironizza sulla sua forma fisica, sottolineando di essere “ingrassato” rispetto alla sua ultima apparizione televisiva. Un modo, quello del conduttore, probabilmente per anticipare i commenti inevitabili del web, esorcizzando eventuali stoccate degli hater sulla sua forma fisica.

La reazione degli utenti al video in questione è però di ben altro tenore. Il pubblico si è mostrato entusiasta di fronte al ‘nuovo’ Costantino Della Gherardesca, trovandolo di ottimo aspetto. D’altronde, c’era chi aveva trovato eccessivo il suo dimagrimento di qualche anno fa, cosa che dimostra come, in qualsiasi modo ci si presenti, c’è chi è comunque pronto a criticare, senza rispettare la persona che si sta attaccando.

Costantino Della Gherardesca ha comunque ricevuto molti complimenti da parte del web. C’è chi ha notato che “Costa è ringiovanito di 10 anni!!”, chi gli ha scritto “Costa sei bellissimo anche così! Ti adoriamo sempre”, “Costa sei ancor più figo”, “Costa sei bellissimo”, o ancora “Ingrassato? L’importante è che sia perché mangi e che stia bene.. forza Costa!”. Il nuovo look di Costantino Della Gherardesca è, insomma, apprezzatissimo dai suoi fan, che ora attendono soltanto di vederlo all’opera nella nuova edizione di Pechino Express.

