Costantino della Gherardesca, Pechino Express 2022/ “Bisogno di spensieratezza”

Ormai da anni “Pechino Express 2022″ è uno dei reality più amati dal pubblico, che hanno la possbilità di seguire le vicende dei Vip protagonisti, che si ritrovano lontano da casa e senza tutti i comfort a cui sono abituati. Il programma per la prima volta sarà in onda su Sky, ma sempre con Costantino della Gherardesca alla guida.

Il programma è stato girato in piena pandemia, ma nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, come ha sottolineato il conduttore: “Abbiamo fatto tutti i vaccini – ha detto lui a ‘TV Sorrisi e Canzoni’ -. Avevamo tutte le mascherine necessarie, facevamo tutti i tamponi. Abbiamo adattato tutte le precauzioni in vigore nei posti visitati, più quelle in uso in Italia. Bisogna pensare al rispetto verso le culture che incontriamo e alla gente di cui siamo ospiti. Le persone del luogo già devono fare uno sforzo per accogliere in casa una coppia di concorrenti, ci manca solo che quelli arrivino e gli attacchino qualcosa. Non c’è stato alcun concorrente che durante ‘Pechino Express 9′ si sia preso il Covid’“.

Costantino della Gherardesca presenta “Pechino Express 9”: cosa vedremo

Nonostante le oggettive difficoltà, tutte e dieci le coppie di concorrenti erano felici di poter fare questa esperienza: “Finalmente si torna a viaggiare, così come sono entusiasta io, così lo sono tutti i nostri viaggiatori, i concorrenti. Loro, forse più di me, sentivano il bisogno di tornare alla spensieratezza. Del mio primo ‘Pechino Express’ ricordo l’emozione, il senso di incertezza, la fatica e la libertà. Il senso del ‘wonder’: ufficialmente la parola che traduce è ‘meraviglia‘. È la sensazione che si ha nello scoprire cose nuove, ciò che rende felici i concorrenti e che non si ha da conduttore”.

Il tour che i partecipanti hanno fatto, come da tradizione di ‘Pechino Express‘, è stato certamente impegnativo: “Per i concorrenti sono state difficili le città, Instanbul, Abu Dhabi, Dubai, megalopoli dove si sentivano persi e avevano paura. Si capiva che avevano difficoltà a tornare alla vita reale”.

Pur senza dare anticipazioni, il conduttore ha chiarito quale sia l’identikit del vincitore: “Vince chi è capace di fare un salto nel vuoto e mettersi in gioco. Non è un programma che premia solo gli sportivi, come si potrebbe pensare. A ‘Pechino’ devi essere anche furbo. I viaggiatori hanno studiato le edizioni precedenti e hanno capito che trovare un passaggio la sera prima è fondamentale” – ha concluso.

