Come si è infortunato Costantino della Gherardesca?/ Salta la finale di Pechino Express?

Costantino Della Gherardesca, l’incidente in Turchia

Costantino della Gherardesca è da anni il conduttore di Pechino Express, un programma che lo showman ha sempre sentito molto nelle sue corde e che prima di quest’anno, non aveva mai “abbandonato”. I concorrenti si trovano in Turchia quando il conduttore, insieme all’amico Enzo Miccio, decide di partecipare alle sfide, insieme agli altri concorrenti. Nel corso delle prove gli spettatori hanno visto Costantino molto sofferente e stanco, per poi assistere alla scena in cui cade accasciandosi a terra. Occhiali rotti, dito sanguinante e un forte dolore alle costole; nonostante tutto il nobile conduttore ha continuato a divertire il pubblico insieme a Miccio.

Nella puntata successiva, i concorrenti si trovano in Uzbekistan ma con forte sorpresa del pubblico, a condurre il programma non è più Costantino bensì Enzo Miccio, il noto wedding planner e conduttore televisivo. In un primo momento si suppone solo un breve cambio di conduzione per accertamenti medici, ieri però Costantino ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha spiegato accuratamente le sue condizioni mediche e ciò che è realmente accaduto.

Costantino della Gherardesca rivela i motivi della sua assenza a Pechino Express

In un’intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, Costantino della Gherardesca rivela i motivi esatti della sua assenza a Pechino Express. Il conduttore spiega che la sua salute vacillava già prima che partisse per la Turchia, a causa di qualche “problemino ortopedico”. Nonostante tutto, aveva deciso di partire lo stesso, rapito dall’energia dello show business, ma poi il suo corpo non ha più retto ed è crollato. Nonostante fosse stato in qualche modo obbligato ad abbandonare il programma, il conduttore rivela che tornare in Italia sia stato molto brutto per lui: “Mi sono vergognato, non era piacevole fare la figura del catorcio in tv, specialmente se, come me, si immagina il telespettatore medio come fotomodello diplomato a Stanford”.

Poi spiega nel dettaglio i suoi problemi di salute: “C’era qualcosa alla costola. La cosa peggiore era un forte dolore al collo. C’era pure una calcificazione preesistente che ha scelto il momento giusto per farsi viva di nuovo”. Riguardo alla finale di Pechino Express, si sono chiesti in molti se Costantino sarà presente e molto probabilmente ci sarà, non solo perché a tutti gli effetti è il suo programma ma anche perché ha dichiarato che favorire uno spoiler a riguardo lo metterebbe nei guai legalmente.











