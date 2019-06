Costantino Della Gherardesca smette di fumare/ Il sostegno dei fan: “forza, resisti”

Costantino Della Gherardesca ha deciso di cambiare totalmente stile di vita dicendo addio alle cattive abitudini. Dopo aver seguito una dieta ferrea che gli ha permesso di perdere tantissimi chili e ritrovare la forma giusta come sfoggia nelle ultime foto pubblicate su Instagram, Costantino ha deciso di dire addio anche al fumo. Rinunciare alle sigarette è una delle cose più difficili da chiedere ad un fumatore, ma Costantino Della Gheradesca ha deciso di farlo ugualmente come ha annunciato su Instagram. “Oggi è una giornata molto particolare per me perché ieri ho smesso di fumare e non so quanto resisterò, forse qualche minuto, forse qualche mese, forse decenni. Fatto sta che sto sbroccando”, ha scritto sotto una foto scattata a casa sua. La tentazione di cedere e accendere una sigaretta è tanta, ma Costantino può contare sul sostegno dei suoi followers.

COSTANTINO DELLA GHERARDESCA: IL SOSTEGNO DEI FANS PER LA RINUNCIA AL FUMO

Sono passate solo poche ore da quando Costantino Della Gherardesca ha cominciato il suo percorso per dire definitivamente addio alle sigarette, ma la strada da percorrere è davvero difficile. Sui social, infatti, il conduttore non nasconde il nervosismo che gli provoca la mancanza di fumo aggiungendo di poter perdere il senno da un momento all’altro. A sostenerlo in questa complicata battaglia, però, sono i suoi fans che lo stanno spronando a non mollare. “Forza Costa! Anche io ho dovuto smettere per cause di forza maggiore… Vedrai che poi sarai contento”, “Resisti resisti resisti siamo tutti con te!!!”, “Coraggio Costantino, se resisti una settimana è fatta… Parola di ex fumatrice accanita!! Ce la farai!”, sono alcuni dei messaggi dei fan.





