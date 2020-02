Costantino Della Gherardesca/ “Sono single ma non per scelta” (Vieni da me)

Deus ex machina di Pechino Express, Costantino Della Gherardesca oggi è stato ospite a Vieni da me. Il conduttore televisivo lanciato da Piero Chiambretti si è raccontato a tutto tondo nel salotto di Caterina Balivo ed ha parlato della sua vita sentimentale: «Sono dovuto dimagrire per via dell’apnea del sonno, che colpisce molti uomini in sovrappeso e per motivi estetici. Sono single, non c’è la fila e non lo sono per scelta: non ho trovato l’anima gemella e credo di essere tra i pochi in tv. Credo che sia per sfiga, non sembra ma io mi devo concentrare sul lavoro, sono ancora giovane».

COSTANTINO DELLA GHERARDESCA A VIENI DA ME

Costantino Della Gherardesca ha poi sottolineato che è lui ad avere dei gusti particolarmente difficili: «Sì, sono un po’ difficile come persona: quello che cerco in un uomo sono qualità non facilmente trovabili. Deve essere intelligente, forte e coraggioso: il coraggio è molto importante. Poi non ho più l’età per sposarmi con uno bello, deve avere una dote». Anche se una volta diede la colpa a giornali e giornalisti: «Scelgono sempre delle foto brutte, mettono delle foto in cui ero ancora grasso. Anche se forse avevo più successo quando ero grasso». Infine, sulla sua non-passione per lo sport in generale: «Dopo una certa età non è più sport, è tutto fisioterapia».

