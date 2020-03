Costantino Della Gherardesca/ “Sono stato vittima di una stalker” (Celebrity Hunted)

Costantino Della Gherardesca è uno dei concorrenti di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, il nuovo reality show in partenza su Amazon Prime Video. Una nuova esperienza per il conduttore televisivo che, dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato “volevo fare come a “Pechino Express”, ma lì i concorrenti si muovono soprattutto con l’autostop mentre in Italia è vietato sulle strade più veloci!”. Non solo, a sorpresa il conduttore ha anche rivelato di essere riuscito a calarsi nei panni del fuggitivo per via di un’esperienza personale che ha vissuto sulla propria pelle: “mi ha aiutato un’esperienza reale: per anni sono stato vittima di una stalker che m’inseguiva in tutti gli appuntamenti pubblici. Presentazioni di libri, studi tv, ospitate nei locali… Così sono diventato un esperto delle vie di fuga: in qualunque palazzo mi trovi so individuare le uscite di sicurezza in due secondi”. Costantino ha anche sottolineato che la sua faccia tosta l’ha aiutato non poco: “in fuga devi saper “costringere” chi incontri ad aiutarti. Altra arma segreta, i gioielli di famiglia che mi sono portato dietro. Mi hanno aiutato molto, ma non posso dirvi come. Lo scoprirete guardando il programma…”.

Costantino Della Gherardesca: “Celebrity Hunted? È un gioco non un lavoro”

La presenza di Costantino Della Gherardesca nella prima edizione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo è sicuramente un bel colpo visto che il conduttore è uno dei più apprezzati per via del successo di “Pechino Express”, il game reality di Raidue. Intervistato da Leggo, Costantino ci ha tenuto però a fare delle dovute differenziazioni tra i due reality: “in ‘Pechino Express’ sono il conduttore ed autore quindi ho la responsabilità del programma sulle mie spalle, mentre da fuggitivo, si è molto più liberi. È un gioco non un lavoro. Nei programmi a cui partecipo sono giocoso e strafottente, mentre avere alle calcagna questi cacciatori è ansiogeno, e non essendo molto atletico ma sedentario, scattare e correre è stato difficile”. Parlando proprio di Pechino Express ha sottolineato: “ho la fortuna di aver fatto programmi con cui sono stato ovunque, dai ghetti della Giamaica all’Uganda, quindi le mie capacità di adattamento c’erano già prima di Celebrity. Non mi manca il coraggio, ma devo lavorare sulla performance fisica”.

Costantino Della Gherardesca: “sono in quarantena per il Coronavirus”

Anche Costantino Della Gherardesca è in piena emergenza sanitaria da Coronavirus, ma nonostante ciò sta cercando sui social di condividere messaggi di incoraggiamento a tutti i suoi follower. Pechino Express andrà regolarmente in onda essendo un programma precedentemente registrato, ma ha un’idea ben precisa sulla cosa: “sono un operaio dell’intrattenimento. Oggi che a causa del Coronavirus tante persone sono costrette a casa, gli intrattenitori come me, devono continuare a fare tv per distrarre il pubblico. È uno nostro dovere far sorridere i telespettatori”. Su Twitter poi ha confermato di essere entrato in quarantena, come peraltro ha ordinato il Governo Italiano per fronteggiare l’epidemia: “buongiorno. Sono in quarantena, sto bene. Sto facendo il mio dovere sanitario ma ho anche quello di intrattenere, farvi sorridere. Stasera #PechinoExpress riparte dalla Cina e il 13 parte #CelebrityHunted su @PrimeVideoIT dove partecipo come fuggitivo. VVB”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA