Costantino e Claudia, Uomini e Donne/ Lui: “Ho perso la testa”. Lei: “Morboso…”

Giornata intensa a Uomini e Donne per Costantino e Claudia, due dei nuovi protagonisti del parterre del trono over. Dopo la lite tra Armando Incarnato e Gianluca De Matteis, Maria De Filippi chiama al centro Costantino e Claudia che si stanno conoscendo. Tra i due il feeling è stato immediato, ma ora, il sentimento è diverso. “Claudia mi piace parecchio. Ho perso la testa per lei. Dal primo sorriso non ci ho capito più niente”, ammette il cavaliere. “Attualmente Claudia è una persona che sta perennemente nei miei pensieri. Non riesco a non pensare a lei e vorrei stare sempre con lei anche se penso che da parte sua non sia la stessa cosa. Ho la sensazione di essere diventato troppo pesante”, aggiunge ancora Costantino. Claudia conferma di aver provato interesse nei confronti del cavaliere confermando, però, come qualcosa sia cambiato nell’ultimo periodo.

COSTANTINO E CLAUDIA, CONOSCENZA AL CAPOLINEA?

Costantino conferma di avere una cotta per Claudia la quale, tuttavia, ha fatto un passo indietro non tollerando alcuni atteggiamenti del cavaliere. “Mi sono spaventata e mi sono bloccata. Lui va in bagno e mi manda foto del genere. E’ un po’ morboso”, spiega la dama che non tollera determinati atteggiamenti da parte del cavaliere. Costantino sembra molto più avanti rispetto a Claudia che lo considera troppo presente per i suoi gusti volendo procedere a piccoli passi. La conoscenza tra Costantino e Claudia, dunque, finirà con un nulla di fatto? La dama chiuderà la frequentazione con il cavaliere che non nasconde, invece, di essere profondamente attratto da lei? Lo scopriremo nelle prossime puntate.



