Costantino e Iolanda, Uomini e Donne/ Lei chiude: “Ho pensato che fosse gay oppure..”

Costantino e Iolanda, protagonisti del trono over, chiudono la conoscenza a Uomini e Donne. La decisione è arrivata dalla dama, delusa dall’atteggiamento del cavaliere. Il primo ad accomodarsi al centro dello studio è Costantino che racconta quello che è successo. Costantino racconta di aver conosciuto Iolanda sin dalla prima registrazione. “La prima settimana è andata benissimo con un’uscita, un bacio e continue telefonate. Lei si è fatta sentire molto spesso e mi ha invitato subito a casa sua, ma io non posso perchè, venendo alle registrazioni, devo recuperare i giorni persi a lavoro durante il weekend. Lei mi rimprovera che non ho interesse nei suoi confronti, che sono fredda e mi ha rimproverato perchè una sera non l’ho chiamata perchè essendo rientrato dal lavoro mi sono addormentato. E’ vero che quando mi arrabbio divento un po’ freddo, ma ho interesse nei suoi confronti”, spiega Costantino.

COSTANTINO E IOLANDA CHIUDONO A UOMINI E DONNE: “LUI POCO PASSIONALE”

Iolanda, di rosso vestita, arriva in studio e smentisce le dichiarazioni di Costantino. “Non ti ho invitato a casa mia, ti ho fatto conoscere i miei cani e le mie figlie“, spiega Iolanda. “La foto del letto?“, chiede Costantino. “Perchè quella è la foto del mio letto. Non ti ho invitato a letto. Ho chiuso con te perchè sei freddo. Se ti chiedo un bacio, lo vuoi a stampo perchè dici che un bacio passionale è volgare”. Costantino si difende: “Non ho detto che è volgare. Ti ho detto che in un ristorante, a 40 anni, non mi va di baciarmi in quel modo. Non ho 15 anni. Mi ha rovinato la serata“, sbotta Costantino che poi ammette di essere stato deluso dalla decisione di Iolanda di chiudere la frequentazione. “Sei sempre freddo. Quando ci vediamo ti metti ad un metro e mezzo di distanza. Tu sei l’uomo perfetto per me quando ci sentiamo al telefono. Di persona sei freddo, poco passionale e non mi piace. Preferisco un uomo più passionale”, aggiunge ancora Iolanda. “Io ho pensato che fosse o fidanzato“, conclude la dama.





© RIPRODUZIONE RISERVATA