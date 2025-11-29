Costantino Vitagliano è ormai legato da quasi un anno alla fidanzata Daphne, e andiamo a vedere chi è la partner dell'ex tronista di Uomini e Donne

Costantino Vitagliano è uno degli ospiti della trasmissione Verissimo, in onda sabato 29 Novembre 2025. L’ex tronista racconterà di alcuni fatti legati alla sua famiglia e alla sua malattia ma non mancheranno magari nuovi aneddoti e rivelazioni riguardo la sua vita privata e in particolare quelli che li lega alla sua attuale fidanzata, Daphne.

Per anni ricordiamo gossip attorno all’ex tronista di Uomini e Donne ma ora Costantino Vitagliano sembra aver cambiato totalmente vita e non solo a causa della sua malattia, che purtroppo inevitabilmente lo condiziona. Lo scorso Aprile Costantino ha presentato – invitandola a Verissimo con lei – la sua fidanzata Daphne ed i due ormai stanno insieme da quasi un anno.

Dopo la morte dei genitori e con la malattia l’uomo non sembrava avere la testa per una relazione ma Daphne gli ha letteralmente cambiato la vita. La donna non è legata al mondo dello spettacolo, non si conosce molto di lei se non per quel poco raccontato in qualche breve intervista, stesso durante il programma di Silvia Toffanin.

Costantino Vitagliano ed il legame con la fidanzata Daphne

Nel corso della sua prima partecipazione a Verissimo Daphne ha raccontato di come ha conosciuto Costantino Vitagliano e ha spiegato: “L’ho conosciuto in un momento delicato della sua vita, poi bisogna avere pazienza ed impegnarsi, ma con lui è stato un vero e proprio colpo di fulmine”.

Allo stesso tempo Daphne ha conosciuto lui quando era nel pieno dei suoi problemi con la malattia e ha raccontato: “Bisogna avere pazienza, lui ha sbalzi molto pesanti quando fa le punture, magari risponde male ma so benissimo il perchè. Passo dall’ospedale al parco in poco tempo ma va bene cosi”. E i due sono più uniti che mai.

In occasione del compleanno di Costantino lo scorso mese di Giugno Daphne ha pubblicato uno splendido post sui social che li raffigurava ed allo stesso tempo ha scritto un bel messaggio con la didascalia: “Buon compleanno amore”.