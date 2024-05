Costantino Vitagliano, chi è?/ La popolarità a Uomini e Donne e poi il declino “Ma ora ho capito una cosa…”

Chi è Costantino Vitagliano? Se lo chiedono probabilmente i telespettatori più giovani di Verissimo, dove oggi l’ex modello e tronista di Uomini e Donne si racconta tra presente, passato e futuro. Costantino Vitagliano ha lavorato e lavora tuttora con il mondo della televisione, diventò molto famoso negli anni duemila grazie alla partecipazione a Uomini e donne, la celebre trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi su Canale 5. Dopo diverse esperienze in tv, nel 2005 Costantino Vitagliano entra nel mondo del cinema e gira con Daniele Interrante e Alessandra Pierelli il film Troppo belli, scritto da Maurizio Costanzo.

La critica è spietata nei suoi confronti, ma Costantino tira dritto per la sua strada, forte di un successo ed una popolarità che svanirà solo in seguito. Nel 2007, posa per il calendario di MAX, mentre nel 2013 si fidanza con l’indossatrice svizzera Elisa Mariani, dalla quale ha avuto una bambina.

Gradualmente, Costantino Vitagliano esce dalle scene e abbandona le luci dei riflettori, ma nel 2024 il suo nome è tornato sotto i riflettori a causa di una malattia autoimmune. “Oggi sto bene, andiamo per tentativi”, dice lui a Verissimo. “L’alone sull’aorta addominale è calato della metà”, annuncia l’ex modello che parlando del suo passato e del successo in tv, ammette di non essere mai stato padrone del suo tempo come invece credeva.

“Non lo ero, dovevo fare quello che mi dicevano, ma il tempo passa e passando si va dall’altra parte e non puoi fare certe cose, dobbiamo goderci ogni attimo e ridere. Di quei tempi mi manca il contorno, finito quel contorno sono scomparsi tutti”.











