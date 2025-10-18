Costantino Vitagliano, chi è l'ex protagonista di Uomini e Donne? Il successo come tronista, poi l'incredibile popolarità e le serate nelle discoteche

Costantino Vitagliano ha raggiunto il successo quando nel 2003 ha preso parte come tronista a Uomini e Donne: proprio durante la trasmissione di Maria De Filippi, Costantino ha ottenuto una straordinaria popolarità, diventando uno dei sex symbol di quell’epoca, tra i più apprezzati e desiderati dalle donne. Nato ad Avellino e cresciuto a Milano, Costantino Vitagliano ha lavorato come elettricista prima di ottenere il successo: dopodiché è stato ragazzo immagine e anche spogliarellista.

Dopo aver ottenuto il successo che ha avuto a Uomini e Donne, Costantino ha cominciato a lavorare come personaggio televisivo, diventando uno degli ospiti di “Buona domenica” e successivamente uno degli inviati della trasmissione “Stranamore”. E ancora è stato protagonista di “Quelli che il calcio” come valletto, mentre nel 2016 è stato tra i concorrenti del “Grande Fratello Vip”. Diverse anche le esperienze cinematografiche per Costantino, che ha recitato in “Troppo belli” del 2005, poi nel film “Vacanze a Gallipoli” del 2010. Non sono mancate poi neppure le avventure come testimonial di diversi brand.

Costantino Vitagliano ha ottenuto, negli anni dopo Uomini e Donne, un successo straordinario. Molto apprezzato dalle donne e particolarmente richiesto dalle discoteche italiane, dove ha cominciato a lavorare incessantemente per anni, ha guadagnato in quegli anni cifre incredibili, come ha avuto modo di raccontare proprio lui stesso.

“Negli anni d’oro ho guadagnato tanto, non riuscirei a quantificare. A un certo punto le richieste erano troppe, l’agenzia per limitare le serate ha alzato il cachet al massimo andando oltre i 10mila euro per un’ora” ha rivelato proprio il personaggio televisivo, che negli anni successivi a Uomini e Donne è stato tra gli ospiti più richiesti tra discoteche e locali. Ancora oggi, nonostante la sua vita sia cambiata anche in seguito alla malattia, Costantino resta molto apprezzato e seguito dai fan.

