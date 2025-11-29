Costantino Vitagliano sarà uno dei protagonisti della trasmissione Verissimo. L'uomo è da sempre molto legato a tutta la sua famiglia.

Costantino Vitagliano sarà uno dei protagonisti della trasmissione Verissimo, programma in onda sabato 29 Novembre 2025. L’uomo racconterà alcuni avvenimenti che riguardano la sua vita ma non potranno mancare dichiarazioni e aneddoti riguardo la sua famiglia ed in particolare riguardo i suoi genitori Orazio e Rosina.

Da sempre Costantino Vitagliano viene riconosciuto come uno dei precursori nella trasmissione Uomini e Donne, un personaggio che ha fatto la storia di questo genere della televisione ma che deve molto se non tutto anche ai suoi genitori con il quale è sempre stato profondamente legato. Entrambi i genitori sono scomparsi e per Costantino è stata una pesante botta.

Il padre Orazio è venuto a mancare nel 2021 anche se non sono state rese note le cause ma da sempre Costantino ha manifestato il suo legame verso il padre che è colui che gli ha insegnato i valori con il quale è cresciuto. L’ex tronista ha deciso post morte del padre di spargere le ceneri dell’uomo a San Martino Valle Caudina, una scelta che per l’intera famiglia è davvero molto importante.

Costantino Vitagliano ed il forte legame con la madre Rosina

Con il padre c’era un grande rapporto ma Costantino Vitagliano era ancora più legato alla madre Rosita, venuta a mancare dopo una lunga malattia nel 2021 e più volte Costantino ha raccontato in lacrime di come abbia sofferto per questa perdita. L’uomo ha sofferto tra l’altro di attacchi di panico dopo la morte della madre ed ha raccontato:

“Mi sono tornati gli attacchi di panico che avevo pensato di aver iniziato a gestire, ma ormai esco solo per vedere mia figlia. Per me mia madre è un pensiero fisso, per me lei è ancora quà”, raccontava l’uomo dopo la morte della madre e sempre in un’intervista dopo il suo addio ha raccontato triste:

“Il male se la mangiava, io ero impotente, potevo chiamare chiunque ma purtroppo non serviva a nulla. Lei sapeva sempre se io stavo male” e Costantino ha cosi raccontato le sue sensazioni, raccontando di come sia stato profondamente legato alla sua famiglia e di come il loro addio gli abbia fatto molto male.