“Convivo con la paura di dimenticare i farmaci”: Costantino Vitagliano svela il suo incubo quotidiano e commuove i fan.

Costantino Vitagliano sta vivendo un momento molto difficile della sua vita, quello con la malattia che l’ha colpito ormai diverso tempo fa. L’ex tronista di Uomini e Donne ha da poco confessato il retroscena sulla patologia a Monica Setta da Storie di donne al bivio, spiegando di avere una malattia autoimmune che ha dei grossi rischi. Nel programma Costantino ha raccontato come era la sua vita prima della malattia, e le sofferenze dei suoi genitori.

“Guadagnavo cifre da capogiro, ma non ho sofferto quando i tempi sono cambiati perché ho fatti tanti step. Non sono esploso all’improvviso e vengo da una vita da sacrifici. Ho avuto la fortuna di poter aiutare i miei genitori”, ha confessato l’ex tronista, “Ma loro non erano abituati e quando sono morti ho scoperto che i soldi li mettevano tutti in banca. Mia mamma non è mai voluta andare via dalle case popolari perché lì c’era tutto il suo mondo”. Poi, senza mezzi termini ha spiegato cosa gli succede per via della sua grave diagnosi.

Costantino Vitagliano, la malattia che gli ha cambiato la vita: “Come è partito tutto“

Costantino Vitagliano ha voluto aprirsi da Monica Setta senza tenersi dentro il dolore della malattia. Ecco cos’ha spiegato al pubblico: “Ho perso 25 chili e adesso sto cercando di riprenderli. Ho iniziato una terapia basata sulle cellule staminali e sembra funzionare, mi dovrò curare per tutta la vita”, ha confessato, “Tutto è partito da questa infiammazione che fa allargare l’aorta addominale, se esplode posso morire in pochi secondi. Adesso sto bene, ho appena fatto la puntura in camerino, ma convivo con il pensiero di non dover mai dimenticare i farmaci”. Ovviamente il suo racconto ha mandato in panico i fan che hanno empatizzato con lui increduli di tanta difficoltà. Costantino Vitagliano ha ricevuto tanti messaggi di affetto e vicinanza, che gli hanno dato senza dubbio un po’ di forza nell’affrontare la grande difficoltà.

