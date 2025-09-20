Costatino Vitagliano come sta? Dopo la diagnosi di una malattia autoimmune, l'ex tronista di Uomini e Donne continua a sottoporsi a diverse cure
Costantino Vitagliano da qualche tempo sta facendo i conti con una malattia, della quale ha parlato solamente di recente. L’ex e storico tronista di Uomini e Donne, che negli anni è stato protagonista di tanti programmi e trasmissioni tv nonché di infinite serate in discoteca, ha raccontato pubblicamente della malattia con la quale si è trovato improvvisamente a fare i conti. “Ho una malattia autoimmune, un qualcosa che è talmente nuovo che faccio da “cavia”. Uso le cellule staminali, faccio delle cure in ospedale. E queste cure hanno fermato ciò che si stava creando dentro di me. La macchia è quasi sparita” ha raccontato a Verissimo. Ma oggi Costantino Vitagliano come sta?
Costantino Vitagliano come sta? “Aorta allargata e…”
Parlando ancora della sua malattia, Costantino Vitagliano ha rivelato che la patologia autoimmune della quale soffre ha portato a tutta una serie di conseguenze. “Questa infiammazione mi allargava l‘aorta. Sono stato ricoverato diverse volte, e con il tempo abbiamo scoperto che si trattasse di questa malattia rara, che oggi viene tenuta a bada. Sto facendo questa cura” ha raccontato, spiegando di aver scongiurato altre malattie come tumori, che aveva già dovuto affrontare con la mamma.
Dal punto di vista emotivo, invece, Costantino Vitagliano come sta? Aver visto cambiare la propria vita non è stato sicuramente facile ma l’ex tronista di Uomini e Donne sta affrontando nella maniera migliore possibile la situazione che la vita gli ha posto davanti: “Oggi sorrido, rido, passo il tempo cercando di stare bene. Cerco di fare cose che per otto mesi pensavo di non riuscire più a fare. Ho degli amici che mi stanno vicino, esco, e questo mi dà una mano” ha rivelato. Un traguardo importante, dopo che per mesi non vedeva neppure la luce davanti a sé a causa della malattia autoimmune della quale soffre.